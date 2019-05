Hannover

Für Fans der Kult-Serie „ Game of Thrones“ ist es die vielleicht einmalige Gelegenheit, ihre Stars hautnah zu erleben. Gleich zehn Darsteller des epischen Fantasy-Spektakels kommen am 27. September im Rahmen der „ThroneCon“ ins Maritim Airport Hotel am Flughafen Langenhagen. Zwei Stars stehen bereits fest. Neben der Chance auf Selfies und Autogramme soll es eine Ausstellung mit Requisiten aus der Serie geben.

Alfie Allen und Gemma Whelan, besser bekannt als Theon und Asha Graufreud von den Eiseninseln, stehen als Gäste fest. Die übrigen acht Kollegen, die für die „ThroneCon“ in Hannover landen, sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden. Gemeinsam werden sie von den Dreharbeiten und ihren Rollen berichten. Wer dabei sein will, muss sich allerdings beeilen. Die Teilnehmerzahl ist auf 800 Personen begrenzt.

Tickets gibt es ab sofort online im NP-Ticketshop

Von api