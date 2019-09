Hunderte Fans der Kult-Serie „Game of Thrones“ haben sich am Freitag bei der „Throne Con“ in Hannover getroffen. Darsteller posierten für Fotos, schrieben Autogramme und plauderten über die Saga. Die NP sprach mit Schauspieler Tom Wlaschiha (46) über Begegnungen mit Fans und das Ende von „Game of Thrones“.