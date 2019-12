Nach dem mysteriösen Verschwinden von Julian Sostmann (26) aus Isernhagen K.B. (Region Hannover) sucht seine Familie verzweifelt nach dem 26-Jährigen. Der Student hatte sich am Sonnabend auf den Weg in ein Fitness-Studio an der Vahrenwalder Straße in Hannover gemacht, ist dort nach Angaben seines Bruders aber nie angekommen.