Hannover

Nach dem Fund eines GPS-Trackers (Peilsender) unter dem Auto einer Frau (51) in Bemerode hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Abfangens von Daten und Nachstellung (Stalking) eingeleitet. Beschuldigt wird der Ex-Partner (56) der Frau. „Das Amtsgericht Hannover hat einen Durchsuchungsbeschluss für die Gartenlaube des Beschuldigten in Kirchrode angeordnet“, teilte Polizeisprecher Marcus Schmieder am Sonntag mit.

Bei der Durchsuchung sei nichts Auffälliges gefunden worden. Der Mann sei zu der Angelegenheit befragt worden. „Nach der polizeilichen Maßnahme kam er wieder auf freien Fuß“, sagte Schmieder. Zu den Angaben des 56-Jährigen machte die Polizei mit Verweis auf das laufende Verfahren keine Angaben.

Am Freitag hatte die Tochter (26) der Frau einen verdächtigen Fund gemacht. Unter dem Renault ihrer Mutter lag in der Hartestraße (Bemerode) eine Plastiktüte. Die Polizei vermutete, dass es sich um einen Sprengkörper handele. Die Bombenentschärfer des Landeskriminalamtes rückten an. Sie gaben aber am späten Nachmittag Entwarnung. In der Plastiktüte befand sich ein Peilsender. Mithilfe der Signale des GPS-Trackers lässt sich jederzeit der Aufenthaltsort des Wagens bestimmen.

Die Tochter hatte der Polizei mitgeteilt, dass der 56-Jährige ihre Mutter seit Längerem stalke. Informationen, dass es bereits ein Verfahren wegen Nachstellens in dieser Sache gebe, haben sich nach Polizeiangaben nicht bestätigt.

Von Thomas Nagel