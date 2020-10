Hannover

In Zeiten, in denen wegen steigender Corona-Zahlen nicht klar ist, ob und in welchem Umfang Veranstaltungen in den kommenden Wochen angeboten werden können, ist der Vorstoß vom GOP-Varieté-Theater durchaus mutig, auch in diesem besonderen Jahr ein Wintervarieté in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten stattfinden zu lassen. Am Dienstag bei der Vorstellung des Programms betonte GOP-Hannover Chef Dennis Bohnecke jedoch, dass das Haus seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 3. Juli coronafrei sei, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen. Und: „Für die Orangerie gibt es ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept, die Sicherheit unserer Besucher hat oberste Priorität.“

Beethoven zum 250. – mal klassisch, mal modern

Und so mutet es ein wenig schade an, dass vor diesem Corona-Hintergrund das 17. GOP-Wintervarieté vom 21. November bis zum 17. Januar 2021 nicht die Besucherzahlen wird erreichen können wie seine erfolgreichen Vorgänger – weil trotz erwartbarer künstlerischer Klasse nicht so viele Besucher pro Veranstaltung zugelassen werden (können). Beethovens „Verschollenes Werk“ nehmen sich – passend zum 250. Geburtstag des Meisters in diesem Jahr – die neun Artisten unter der Regie der beiden GOP-Regisseure Markus Papst und Pierre Caesar an. In 90 Minuten ohne Pause verquicken die Künstler Vergangenheit und Gegenwart des Komponisten zu einer GOP-typischen Show aus Unterhaltung, Artistik, Poesie und ein bisschen Augenzwinkern. Musik fehlt ebenso wenig, klassische Beethoven-Arien wechseln sich mit zeitgenössischem Pop ab, manchmal gehen sie auch ineinander über oder verschmelzen regelrecht – bei der Programmvorstellung gab’s dazu einen kleinen Vorgeschmack.

Zurück zu den Corona-Bedingungen: lediglich 384 von einst knapp 500 Zuschauern sind pro Aufführung in der Orangerie erlaubt, wegen der Anordnung der Sitzreihen mit einem Mittelgang geht das Varieté von einer hundertprozentigen Auslastung aus, wenn 300 Gäste Platz nehmen. Der Mund-Nasen-Schutz muss nur vor der Show getragen werden und beim Gang auf die Toilette, nicht während der Veranstaltung – die Orangerie werde ausreichend belüftet, betont das GOP. „Der Kartenvorverkauf stimmt uns positiv und lässt uns auf ein erfolgreiches GOP Wintervarieté hoffen“, so Dennis Bohnecke.

Harald Böhlmann, Erfinder vom Kleinen Fest und Mit-Ideengeber des Wintervarietés sagte, es sei etwas Besonderes, dass es die Veranstaltung überhaupt gebe. „Aufgrund der erlaubten Zuschauerkapazität kann vieles nicht stattfinden, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben ist. Hier geht es. Respekt an das GOP.“ Er hoffe, dass sich das Publikum nicht so zögerlich zeige wie bei anderen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. „Hier wird für alles gesorgt, um entspannt eine Veranstaltung besuchen zu können.“

Drei Parallelproduktionen in den kommenden Wochen

Safety first – das gilt nicht nur für das Wintervarieté in der Orangerie, sondern auch für die zwei Parallel-Produktionen des GOP: das Kinder-Musical mit dem „Zauberer von Oz“ und die Weihnachtsshow „Zauberhaft“, die ebenfalls in ein paar Wochen starten. „Es ist richtig und wichtig, dass wir drei Produktionen an den Start bringen, damit das kulturelle Leben nicht vollends zum Erliegen kommt“, so der GOP-Hannover Chef. Und Arbeitsplätze erhalten bleiben: „Wir sind privilegiert, spielen zu dürfen“, sagte Regisseur Markus Papst am Dienstag. Die letzten sechs Monate seien eine Achterbahn-Fahrt gewesen, so GOP-Direktor Werner Buß. Man habe ein weltweites Thema bearbeiten müssen, da die Künstler aus aller Welt in die GOP-Häuser kämen. „Künstler erleben, lachen und staunen: Das ist das, was wir trotzdem möglich machen wollen.“

Zeit für Poesie: Zur Musik van Beethovens machen Michael und Yulia eine ausdrucksvolle Partnerakrobatik. Quelle: Heusel

Der Vorverkauft für das Wintervarieté läuft bereits, Karten gibt es ab 36 Euro im GOP Varieté an der Georgstraße und in den Ticketshops von Neuer Presse und HAZ. Die Shows finden im November werktags nur Donnerstag und Freitag jeweils um 20 Uhr, zusätzlich am Sonnabend um 17 Uhr und 20 Uhr sowie am Sonntag um 14 Uhr und 17 Uhr statt. Im Dezember gehen die Shows von Mittwoch bis Sonntag, im Januar dann von Dienstag bis Sonntag.

Von Andreas Voigt