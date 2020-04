GEW fordert Ende der Abschulungen

Hannover

Die Gewerkschaft GEW fordert angesichts der Corona-Krise, die Abschulungen zum Schuljahr 2020/21 auszusetzen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass einige Jahrgänge an den weiterführenden Schulen in diesem Schuljahr nicht mehr zur Schule gehen werden, so die Begründung.

Das betrifft mindestens die Jahrgänge 5 bis 8. Diese werden nach den bisherigen Plänen des Kultusministeriums erst in der letzten Phase an die Schulen zurückkehren – voraussichtlich Ende Mai bis Mitte Juni. Nach Auskunft der GEW gab es jedoch genau in diesen Jahrgängen im Verlauf des vergangenen Schuljahres mehr als 550 Schulformwechsler. Für die betroffenen Schüler und deren Familien ist das mit viel Leidensdruck verbunden.

Anzeige

Unhaltbare Situation

Zudem führe der Mangel an Schulplätzen in diesen Jahrgängen an den Integrierten Gesamtschulen, Ober- und Realschulen in der Stadt zur nächsten Unsicherheit, in welchem Stadtteil und an welcher Schulform die Kinder weiterhin unterrichtet werden, sagt die Gewerkschaft. So gab es zum Beginn dieses Schuljahres erstmalig eine zweite Verteilerkonferenz (NP berichtete). Dies belege doch „die im Kern unhaltbare Situation“.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

In der aktuellen Corona-Krise seien Lehrkräfte vom Kultusminister zudem dazu angehalten, Bewertungen der Schüler mit viel Augenmaß vorzunehmen. „Das schließt doch das Aussetzen der Abschulungen als eine Maßnahme mit ein“, so Gewerkschafter Harald Haupt. Bis zum Schuljahr 2021/22 könne sich der Schulausschuss dann die Zeit nehmen, um das Thema der Schulentwicklungsplanung endlich grundsätzlich zu bearbeiten. Die Schulplätze an allen weiterführenden Schulen zusammengenommen sind derzeit noch ausreichend. Haupt: „Dem Druck auf das implodierende Schulsystem muss mit einem langfristigen Blick begegnet werden. Der Zeitpunkt dafür, jetzt die Weichen zu stellen, ist gegeben.“

Die GEW Region Hannover spricht sich seit längerem für ein Zwei-Säulen-Modell in der Bildung aus. Dabei gebe es lediglich Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien. „Alleine dadurch würde sich die Zahl der Abschulungen stark verringern“, sagt Haupt.

Von Britta Lüers