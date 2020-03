Lehrergewerkschaft fordert: Stadt soll Essensversorgung zentral machen

HANNOVER

Die Lehrergewerkschaft GEW fordert eine Neuorganisation bei der Mittagessenversorgung an den 43 hannoverschen Grundschulen, die zurzeit ein Mittagessen anbieten. Diese Versorgung müsse zentral in die Hand der Stadt Hannover. „Die Schulen bieten ein breites Angebot an Arbeitsgemeinschaften an, doch die Mittagessensversorgung ist schlecht organisiert und muss zurück in die Hand der Kommune“, so Harald Haupt, Vorsitzender der GEW Region Hannover. Zum Teil hätten die Grundschulen noch nicht einmal eine Mensa, und die Eltern müssten in einem undurchsichtigen Verfahren online bestellen und bezahlen. Hier sei eine Vereinfachung notwendig.

„Es kann nicht sein, dass die Kommune Ganztag bestellt, aber dann nicht für die Organisation des Mittagessens aufkommt“, sagt Harald Haupt weiter. Deshalb fordert die GEW nun die Einstellung von städtischen Mitarbeitern, die die Organisation des Mittagessens übernehmen: „Die Ausgabe und die Bezahlsysteme sind Aufgabe des Schulträgers und nicht der Schulen“. Außerdem regt die Lehrergewerkschaft an, dass die Mittagessen von lokalen oder regionalen Anbietern gekocht werden. Beispiele wie Pro Beruf würden zeigen, dass es in Hannover Betriebe gebe, die gesundes Essen herstellen könnte. Stattdessen schreibe die Stadt die Essensvergabe europaweit aus und das „Essen wird durch die ganze Republik gekarrt. So stärken wir die Billiganbieter, aber nicht die Kinder“, äußerte der GEW-Vorsitzende weiter.

SPD : „Vorstoß ist sinnvoll, offen ist die Frage der Umsetzung“

Die Parteien forderte die Lehrergewerkschaft auf, zeitnah entsprechende Beschlüsse zu fassen – und scheint bei der SPD tatsächlich auf offene Ohren zu stoßen. „Wir begrüßen die Initiative sehr und halten eine Rekommerzialisierung der Mittagessenversorgung an Schulen für sinnvoll“, sagte SPD-Schulpolitikerin Afra Gamoori. Gerade an Grundschulen sei der pädagogische Mehrwert durch die Beziehungsarbeit wichtig. „Offen ist die Frage der Umsetzung, mit der wir uns gerade beschäftigen.“ Sie verwies beispielhaft auf den Haushaltsbegleitantrag Ende Februar im Oganisations-und Personalaussschuss, mit dem geprüft werden soll, ob weibliche Reinigungskräfte zusätzlich als städtische Küchenhilfen an Schulen arbeiten können, um damit ihr Stundenkontingent aufzustocken.

„Wir hoffen, dass wir im Sommer Anträge stellen können, mit denen wir das Thema dann auf den Weg bringen“, führte Afra Gamoori weiter aus. Wichtig sei ein gesundes Mittagessen mit gleichbleibend guter Qualität. „Neben dem Schulobstprogramm des Landes möchten wir Möglichkeiten prüfen, wie wir das Essen gesünder und frischer bereitstellen können.“

CDU : Mittagessenkonzept hat keinen Spielraum gelassen

„Ich habe keine Stimmung an den Grundschulen wahrgenommen, dass sich bei der Organisation des Mittagessens etwa ändern muss“, sagte CDU-Schulexpertin Stefanie Matz. Auch davon, dass das Bestellsystem für Eltern zu undurchsichtig sei, habe sie noch nichts gehört. Das Mittagessenkonzept für den Ganztag habe bei Einführung den Schulen keinen Freiraum gelassen. Deshalb verwundere sie der Vorstoß der Lehrergewerkschaft etwas. „Dass Kritik an der Qualität des Essens geübt wird, kommt vor. Aber dann wird der Caterer gewechselt und nicht gleich das ganze Bestellsystem.“

Offener zeigen sich wiederum die Grünen. „Das Bestellverfahren erleichtern und die Qualität der Mittagessen verbessern, das fordern wir immer wieder nach“, äußerte Grünen-Schulexpertin Silvia Klingenburg. Glücklich sei man mit dem aktuellen System ohnehin nicht. Kochküchen statt Ausgabeküchen sei das Konzept der Grünen seit Jahren, um bestmöglichstes Essen zu ermöglichen. „Damit konnten wir uns aber nicht durchsetzen.“ Die Forderung der GEW könne sie nachvollziehen, so Klingenburg. Zeitnah werde der Vorstoß aber nicht umzusetzen sei, da im Haushalt dafür kein Geld zur Verfügung stehe.

Elternvertreter: „Wichtig ist, dass es vor Ort läuft“

Michael Jürgens, der Vorsitzende des Stadtelternrates, sagte, dass die Idee in Ordnung sei, sie bei den Eltern letztlich aber keine große Rolle spiele. „Für Eltern ist es wichtig, dass das Mittagsessen eine hohe Qualität hat und es vor Ort in den Schulen läuft.“ Eine Gewährleistung, dass die Stadt die Organisation besser mache als einzelne Caterer, gebe es nicht.

