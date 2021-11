Hannover

Insgesamt 119 Infektionsschutzampeln hat die Stadt Hannover seit Anfang November in sieben städtischen Einrichtungen installieren lassen. Davon in vier Grundschulen. Entscheidend bei der Auswahl der Schulen sei gewesen, an welchen Orten das Wlan überhaupt funktioniert, so Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski.

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in der Region Hannover, Harald Haupt, findet dieses Auswahlkriterium erschütternd. „Statt zu schauen, in welchen Schulquartieren es eine besonders hohe Inzidenz oder eine besonders niedrige Impfquote gibt, war das alleinige Kriterium, wo die Ampeln installiert werden, ob an den Standorten überhaupt das Wlan funktioniert“, sagt Haupt.

Wlan-abhängiger Infektionsschutz ist „schlechter Scherz“

In Schulen würden seit Monaten digitale Endgeräte bereitliegen, die nicht zum Einsatz kommen, weil es kein Wlan gibt, so der GEW-Mann. So mussten auch die Lehrkräfte der Grundschule Beuthener Straße (Mittelfeld), die wegen Corona-Ausbrüchen in der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt vorübergehend geschlossen werden musste, von zu Hause Videokonferenzen machen. Grund: Die Schule verfügt nicht über flächendeckendes Wlan. „Und trotzdem setzt die Stadt angesichts der bekannten Digitalisierungsdefizite an Hannovers Schulen auf Wlan-abhängigen Infektionsschutz. Ich denke immer noch, das ist ein schlechter Scherz“, so der GEW-Vorsitzende.

Politik hat vierte Welle nicht ernst genommen

Haupt ärgert sich vor allem darüber, dass seit Monaten vor der erneuten Pandemiewelle gewarnt wurde, aber weder Politik noch Verwaltung das ernst genommen hätten: „Und nun steht der zweite Corona-Winter vor der Tür, doch statt rechtzeitig ausreichend Luftfilter beschafft zu haben, wird davon ausgegangen, dass Schülerinnen und Schüler sowie Schulbeschäftigte über ausreichend Winterbekleidung verfügen.“

Unterdessen hat der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, in der „Rheinischen Post“ vor erneuten Schulschließungen zur Eindämmung der vierten Corona-Welle gewarnt: „Ich plädiere dringend dafür, den Schulbetrieb während der gesamten vierten Welle aufrechtzuerhalten.“

Kinderärzte warnen vor erneuten Schulschließungen...

Dötsch, Direktor der Kölner Kinderklinik, verwies auf Untersuchungen, wonach die Ansteckung bei Kindern und Jugendlichen eher nicht in den Schulen, sondern hauptsächlich im familiären Umfeld erfolge. Die Schulen trügen im Gegenteil dazu bei, Infektionen bei Kindern zu kontrollieren – vor allem das regelmäßige Testen, Masketragen und die Hygienemaßnahmen seien dabei ausschlaggebend.

Auch Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betont: „Schulen waren vor einem Jahr nicht am Anstieg der Infektionen schuld und sind es auch jetzt nicht.“ Die Ursache liege oft im Freizeitverhalten. „Infektionen werden von dort in die Familien und dann in die Schulen hineingetragen oder vorher durch unsere Testungen entdeckt.“ Einschnitte im Schulbetrieb, etwa ein erneutes Abrücken vom Präsenzunterricht, schließt der Minister daher bisher aus.

...und fordern sofortige Impfpflicht für alle Erwachsenen

Die Erwachsenen sollten lieber ihr eigenes Freizeitverhalten überdenken und ihre sozialen Kontakte einschränken, schließlich hätten die Kinder monatelang für die Älteren zurückgesteckt, so Tonne: „Solange Erwachsene Karneval feiern, die Fußballstadien voll sind und Erwachsene praktisch ohne Einschränkung in die Kneipe gehen können, sollten wir Kindern keine Beschränkungen zumuten.“

Am Sonntag sprachen sich der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) auf einer Delegiertenversammlung für eine umgehende Einführung einer generellen Impfpflicht aus. Es sei „nicht hinnehmbar, dass aufgrund der fehlenden Impfungen einer Minderheit weiterhin wesentliche Grundrechte aller Bürger, aber insbesondere die der Kinder und Jugendlichen, eingeschränkt werden“, heißt es in einer Resolution.

Von Britta Lüers