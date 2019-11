Fußballtrainer soll zehn Spieler missbraucht haben

HANNOVER

Mit einem Aktenordner vor dem Gesicht betritt Andreas-Georg W. (52) den Gerichtssaal im Landgericht Hannover. Kaum hörbar mit fast gebrochener Stimme flüstert er sein Geburtsdatum. Der bullige Mann mit Brille wirkt extrem weinerlich. Kaum zu glauben, wie dieser minderbemittelt wirkende Typ Jugendliche für Fußball begeistern konnte.

Am Donnerstag hat der Missbrauchs-Prozess gegen den Fußball-Trainer des TuS Seelze und Berufseinstiegsbegleiter an der KGS Ronnenberg begonnen. Dort leitete er eine Fußball-AG. Er soll zehn Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren sexuell missbraucht haben; die meisten von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Staatsanwalt Michael Wagner verliest 42 Fälle, in mehr als der Hälfte der Fälle soll W. einen besonders schweren Missbrauch begangen haben.

Kontakte zu Manager versprochen

Er habe dabei das Vertrauensverhältnis zu den Schutzbefohlenen ausgenutzt, heißt es in der Anklage. Er versprach den Kindern und Jugendlichen Kontakte zu dem Manager „Armin“, der sie zu Fußball-Profis machen könnte. Per Whatsapp hatten die Spieler Kontakt zu „Armin“, der kein anderer war als Andreas-Georg W.

Bevor es mit der Karriere losgehen konnte, habe der Angeklagte aber eine körperliche Untersuchung gefordert. So seien die Spieler in ein Bornumer Hotel beordert wurden, wo es dann zu dem Missbrauch gekommen sei. Tatzeitraum: 26. Januar 2018 bis 13. Juni 2019. Teilweise bezahlte er die Spieler nach dem Missbrauch oder versprach ihnen Sponsoren und Fußballschuhe.

Das letzte Opfer zeigte ihn Angeklagten an

Am Ende muss sich W. wohl sehr sicher gefühlt haben. Denn die letzten Fälle haben sich laut Anklage in der Umkleidekabine in der KGS Ronnenberg zugetragen. Als der Junge seinen Eltern von der „sportmedizinischen Untersuchung“ erzählte, kam es sofort zur Verhaftung des „Talenteförderers“. Dabei dürfte es sich bei den angeklagten Fällen wohl nur um die Spitze des Eisberges handeln. Eine Anwältin meinte zur NP, dass sie einen weiteren betroffenen Jungen kenne. Aber häufig schwiegen die Opfer aus Scham.

WIR MÜSSEN DRAUSSEN BLEIBEN: Im Misbrauchsprozess wurden Öffentlichkeit und Medien ausgeschlossen – bis zum Urteil. Foto: Quelle: Nagel

Nach dem Prozessauftakt wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Angeklagte hatte eine ausführliche Einlassung angekündigt, die auch sein Intimleben berühre, teilte die Anwältin der 1. Jugendkammer mit. In aller Regel heißt das, dass der Angeklagte ein Geständnis ablegen wird.

Richter Stefan Lücke schloss die Öffentlichkeit auch für die Zeugenaussagen der betroffenen Spieler aus – das ist üblich in Missbrauchsprozessen. Der letzte Zeuge soll am 4. Dezember gehört werden. Die Öffentlichkeit wird erst wieder zur Urteilsverkündung zugelassen.

So bleibt der bisherige Lebensweg des Angeklagten, dessen rechte Hand ein Ehering ziert, im Dunkeln. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, dann erwartet den Fußball-Trainer eine langjährige Haftstrafe. Die Höhe der Strafe ist auch davon abhängig, ob der Angeklagte bereits wegen pädophiler Straftaten vorbestraft ist.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel