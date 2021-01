Die Polizei hat bei Kontrollen am Wochenende in Hannover und im Umland wieder dreiste Verstöße gegen die Corona-Regeln entdeckt. So ertappten die Beamten eine Quarantäne-Brecherin beim Einkaufen, überraschten eine achtköpfige Herren-Runde beim Fußball-Nachmittag in einem Restaurant und beendeten eine Drogenparty.