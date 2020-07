Fuhrpark unter Strom: Stadt nimmt zwölf neue E-Ladesäulen in Betrieb

Hannover

Leise und emissionsarm will die Stadtverwaltung auf dem Weg zur Verkehrswende voranfahren. An zwölf neuen Ladestationen können die E-Fahrzeuge des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün seit Mittwoch Strom tanken. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Fachbereichsleiter Ulrich Prote nahmen die Anlagen in der Tiefgarage am Standort Arndtstraße in Betrieb.

30 Stromer rollen derzeit im Dienst der Stadt durch Hannovers Straßen. „Bis 2022 sollen 105 E-Fahrzeuge dazukommen“, kündigt Prote an. Im Gleichschritt nimmt auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur Fahrt auf. Rund 88.000 Euro kosteten die zwölf neuen Tankstationen, insgesamt stehen in der Arndtstraße jetzt 14 Anlagen für je zwei Stellplätze bereit. Finanziert wurde die Anschaffung aus dem Fördertopf des Bundeswirtschaftsministeriums. Insgesamt 17 Millionen Euro an Geldern hat die Landeshauptstadt mit weiteren Partnern für den Ausbau der E-Mobilität eingeworben. Bis September 2022 werden damit rund 1300 private und halböffentliche Ladepunkte in Hannover aufgebaut. Vom städtischen Anteil (rund 8,3 Millionen Euro) ist rund ein Drittel bereits investiert.

Mehr öffentliche Ladestationen kommen

Der Aufbau der Ladesinfrastruktur trage dazu bei, den Anteil der Elektrofahrzeuge im Stadtverkehr zu steigern. „Das wiederum hilft, die Stickstoff- und Lärmbelastung im Stadtgebiet zu reduzieren, und ist ein wichtiger Beitrag hin zu einer umweltgerechten und lebenswerten Stadt“, so Onay. Man wolle „Vorreiter“ sein.

Mit der Errichtung von Ladesäulen an und in städtischen Gebäuden wird zugleich das Programm „H-stromert“ vorangetrieben. Nicht nur der eigene Elektro-Fuhrpark profitiert davon. Auf öffentlichen zugänglichen Parkplätzen der Verwaltung, vor Sporthallen, Schwimmbädern, Friedhöfen und Schulen sollen schrittweise auch immer mehr private Nutzer ihren Stromer aufladen können.

Enercity errichtet Ultra-Schnellladesäule

Bereits am Dienstag hatte Enercity nahe der A2 und direkt an der B6, auf dem Gelände der „Bar Celona“ an der Garbsener Landstraße 25, Hannovers erste Ultra-Schnellladesäule eröffnet. Dazu errichtete der Energieversorger gleich einen ganzen Ladepark mit zehn Ladepunkten. In Kürze sollen vier Schnelladesäulen mit 350 Kilowatt Ladeleistung in Betrieb gehen, dazu soll es sechs 22-Kilowatt-Ladepunkte geben.

Von André Pichiri