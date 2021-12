Absteigen und schieben soll am Leinewehr an der Wasserkunst bald nicht mehr notwendig sein. Die Stadt Hannover baut dort statt der nervigen Treppe eine 65 Meter lange Rampe – inklusive Aussichtsbalkonen. Die beste Lösung für Radfahrer und Fußgänger scheiterte aber an Natur- und Denkmalschutz.