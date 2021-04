Hannover

Auch bei hohen Inzidenzwerten nehmen Menschen ihr Demonstrationsrecht wahr und erhalten es. So werden am Sonnabend wieder verschiedene Gruppierungen in Hannover für ihre Anliegen demonstrieren.

Mit zehn bis 20 angemeldeten Teilnehmern protestieren Veganer am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr am Kröpcke gegen die Masssentierhaltung. Zu ihnen gesellen sich von zehn bis 19 Uhr neun Christen mit der „guten Botschaft der Bibel“, weiter weg am Maschsee-Nordufer demonstrieren von zehn bis 19 Uhr angemeldete zehn Teilnehmer der Vereinigung Falun Gong gegen China.

Auch Corona-Gegner unterwegs

Und auch die Gegner der Corona-Maßnahmen sind wieder unterwegs: Ab dem Schützenplatz im Autokorso wurden 100 bis 200 PKW angemeldet, die von 14.30 bis 17.30 Uhr durch die Stadt fahren, um ihre Botschaften loszuwerden. „Grundgesetz, Freiheit, Selbstbestimmung“, heißt ihr Motto.

„Gegen die Ausgangssperre in Zukunft“ sind angemeldete 100 Teilnehmer von 18.30 ab Lutherkirche bis 21 Uhr zum Küchengartenplatz unterwegs.

Gegen „Faschismus und Rassismus“ wollen 50 Menschen von 14 bis 17 Uhr ab Ernst-August-Platz zum Klagesmarkt ziehen.

Und der internationale Zero Covid Aktionstag läuft nicht nur online, sondern auch in Präsenz. 100 Menschen haben sich von 11.55 bis 16 Uhr auf dem Trammplatz angemeldet.

Von Petra Rückerl