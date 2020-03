Lungenexperte Fühner: „Die Lage ist sehr, sehr ernst“

Hannover

Lungenarzt Thomas Fühner vom KRH-Klinikum spricht im NP-Interview unter anderem über die schwierige Suche nach einem wirksamen Medikament gegen das Coronavirus.

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Deutschland mit einem schweren Verlauf in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist aktuell noch vergleichsweise gering. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das ändert?

Es stimmt, dass wir insbesondere in der Region noch nicht so viele schwerkranke Patienten haben. Aus anderen Teilen der Republik hört man aber bereits, dass diese Fälle zunehmen. Da herrscht schon eine rege Betriebsamkeit, auch auf den Intensivstationen. Wir gucken daher mit Sorgen auf die Ausbreitung des Virus. Die rasante Entwicklung in anderen Ländern wie Italien mit unglaublichen Zahlen, das treibt uns um. Die Lage ist sehr, sehr ernst.

Ist abzusehen, wohin sich die Quote der schwerkranken Patienten in der Region entwickeln wird?

Das ist schwer zu sagen und von vielen Faktoren abhängig. Am Imperial College in London wurden Modelle errechnet, die davon ausgehen, dass 4,4 Prozent der weltweiten Patienten im Laufe ihrer Erkrankung im Krankenhaus behandelt werden muss, nochmal ein kleinerer Teil davon auf der Intensivstation. Das sind aber alles nur Annahmen. Die Quote wird in Ländern mit schlechtem bis gar keinem Gesundheitssystem natürlich entsprechend höher sein als in anderen Ländern. Und obwohl wir keine Zauberwaffe in der Tasche haben, haben wir hier eine Menge an Möglichkeiten, um diese Patienten zu stabilisieren.

Wie sind Sie am Siloah-Krankenhaus auf eine Zunahme von Covid-19-Patienten vorbereitet?

Strukturell bereiten wir uns seit zwei, drei Wochen darauf vor. Der Betrieb im Krankenhaus wird umgeplant, die Notaufnahme wird sich anders aufstellen. Wir werden nochmal differenziert unterscheiden, ob es sich bei Patienten um Coronafälle handelt oder nicht. Im Prinzip wird es eine zweite Notaufnahme geben. Wir haben jetzt an allen KRH-Standorten spezielle Normalstationen für die Aufnahme von Corona-Patienten vorgesehen und die Intensivkapazitäten erweitert. Je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, werden wir weitere Maßnahmen ergreifen. Aktuell ist das schwierig vorherzusagen. Falls wir irgendwann an den Punkt kommen, an dem vier von fünf Patienten mit einer Coronainfektion ins Krankenhaus kommen, müssen wir uns nochmal anders darauf einstellen. Noch sind es wenige Fälle, die in der Region stationär behandelt werden müssen. Aber wir befinden uns im Ausnahmezustand – schon jetzt.

Sie leiten am Siloah eine der größten Lungenkliniken Norddeutschlands. Könnte hier theoretisch jeder Patient gerettet werden, wenn der Anstieg der Patienten so langsam verläuft, dass jeder bestmöglich behandelt werden kann?

Die Ausbreitung zu verlangsamen ist in der Tat wichtig, um die Patienten besser durch das System zu bekommen. Aber es bleibt dabei: Wir haben momentan keine gesicherte Therapie und wir haben keinen Impfstoff. Das bedeutet, wir werden auch schwere Krankheitsverläufe sehen, bei denen selbst wir mit aufwendigster Intensivmedizin Patienten verlieren werden. Diese Verläufe wird es geben, das wird so sein. Auf der anderen Seite können wir eine Menge Patienten retten, wenn wir in diesen Nadelöhr-Bereichen genügend Kapazitäten haben.

Welche Möglichkeiten stehen Ihnen zur Behandlung der Patienten zur Verfügung?

Da muss man differenzieren. Wenn nur die Lunge behandelt werden muss, geht es zunächst darum, die Patienten mit Sauerstoff zu versorgen. Dann würde man überlegen, wo stehen wir aktuell gerade? Was haben wir für medikamentöse Optionen? Noch gibt es nirgendwo eine zugelassene, gesicherte Therapie. Es gibt aber einzelne Substanzen, die bereits in China aber auch in Italien verwendet worden sind. Wir sind ständig im regen Austausch mit anderen Kliniken wie der MHH. Jetzt ist es aber so, dass gerade bei Menschen mit einer Vorerkrankung das Risiko eines schweren Verlaufs größer ist. Da müsste man dann auch diese Erkrankungen anschauen. Jemand mit einer schweren Herzinsuffizienz, kann im Rahmen eines solchen Infektes auch Probleme mit seinem Herzen bekommen. Das würde man dann noch mitbehandeln. So würde man bei sämtliche schweren Vorerkrankungen vorgehen. Wenn Patienten dann schwerer ins Lungenversagen rutschen, kann man überlegen, diese in ein künstliches Koma zu legen und zu beatmen.

Kommen noch andere Behandlungen in Betracht?

Es gibt noch die ECMO-Therapie, die extrakorporale Membran-Oxygenierung. Dabei wird das venöse Blut außerhalb des Körpers in einer Maschine mit Sauerstoff angereichert und dann ins arterielle Blutgefäßsystem zurückgeleitet – ein Art künstliche Lunge also. Das ist etwas, das für ganz ganz wenige Patienten nochmal eine zusätzliche Unterstützungsmöglichkeit darstellt. Nach den Erfahrungen aus Italien muss man aber sagen, dass es bei den allerwenigsten Patienten eine Rolle spielt. Für den Großteil der Intensivpatienten wird das kein Thema sein.

Für eine medikamentöse Behandlung wurde jüngst dem Malaria-Medikament Chloroquin gute Erfolgschancen eingeräumt.

Dieses Medikament gibt es schon sehr lange. Da gibt es Laborversuche und auch Hinweise, dass dieses Medikament wirken würde. Es gibt auch schon einige Publikation, zuletzt anhand einer französischen Gruppe aus Marseille mit 24 Patienten. Aus so einer kleinen Gruppe wird dann eine Aussage getroffen, das ist schon schwierig. Leider war der Eindruck in dieser kleinen Gruppe dann auch nicht positiv. Ob das jetzt bedeutet, dass das überhaupt nicht funktioniert, wissen wir aber nicht.

Welche weiteren Medikamente werden noch getestet?

Es gibt antivirale Therapien. Medikamente, die man auch bei HIV-Patienten eingesetzt hat und die jetzt auch ins Spiel gebracht werden. Auch da ist eine Beurteilung schwierig, weil das alles noch sehr kleine Testserien sind. Die Frage ist, bringt uns das weiter? Es würde uns weiterhelfen, wenn die Studien positiv wären. Und wenn sie nicht positiv sind, ist die Frage immer noch nicht beantwortet, ob diese Medikamente jetzt wirklich raus sind. Es gibt auch Bakterienfilter, die bei Dialysen eingesetzt werden und auch gewisse Viren rausschwemmen können. Das ist etwas, was in den vergangen Tagen gehypt wurde. Es ist so schwierig, weil fast täglich mehrere neue Sachen um die Ecke kommen. Dann gibt es noch das Medikament Remdisivir, das eigentlich zur Therapie von Ebola zugelassen ist. Wir haben zumindest vorbereitet, dass wir das bei einzelnen Patienten nutzen würden. Aber auch da muss man sagen: Wer weiß, ob nicht demnächst eine Publikation erscheint, die sagt, es bringt doch nicht so viel. Die Situation ist extrem dynamisch.

Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass sich in Deutschland innerhalb von zwei Jahren 60 bis 70 Prozent mit dem Virus infizieren werden. Wie muss man diese für viele Menschen verstörende Aussage einordnen?

Im Moment ist unsere Ausgangshypothese, dass sich das Virus pandemisch verteilt. Das tut es ja schon. Es gibt im Prinzip keine Risikogebiete mehr auf der Welt, weil das Virus überall zu sein scheint. Die Hypothese ist, dass dieses Virus die Gesellschaften durchseucht. Durchseucht heißt, 60 bis 70 Prozent der Menschen werden damit in Kontakt kommen. Irgendwann gibt es dann so viele durchseuchte Gebiete, dass das Virus gar keinen mehr findet, auf den es weiterspringen kann, bei dem es nicht schon war. Dann würde es sich im Prinzip irgendwann totlaufen. Aber das muss nicht so kommen. Die ganz großen Lösungen wären entweder ein Impfstoff oder eine medikamentöse Therapie. Beides wird jetzt mit Hochdruck angestoßen.

Wie beurteilen Sie die Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung?

Ich glaube, dass mittlerweile alle bereit sind, gewisse Regularien mal etwas niedriger anzusetzen. Am Ende muss der Impfstoff natürlich gut sein. Das ist das entscheidende. Es darf jetzt aber keine bürokratischen Hürden geben. Jetzt geht es nur um Qualität. Stand jetzt ist der Impfstoff für uns aber nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, der für unseren Alltag keine Rolle spielt. Wir haben ihn nicht. Wir wissen nicht, wann er kommt und wir wissen nicht, ob er kommt. Es geht jetzt darum, Zeit zu gewinnen.

Geht man von der Modellstudie des Imperial College aus, wonach 4,4 Prozent der Patienten in Krankenhäusern behandelt werden müssen. Nicht alle werden Intensivpatienten sein, oder?

Auf gar keinen Fall. Von diesen Patienten wird nur ein kleiner Teil wird auf Intensivstationen behandelt werden.

In Italien sind insbesondere viele ältere Infizierte gestorben, was unter anderem als Erklärung für die höhere Sterblichkeitsrate herangezogen wird. Ist es insofern positiv zu bewerten, dass in Deutschland ein Großteil der Infizierten eher jünger ist.

Man muss abwarten. Ich würde mich jetzt nicht zu sehr auf die offiziellen Zahlen und die nachgewiesenen Fälle stützen. Wir sollten jetzt jedenfalls in keinster Weise davon ausgehen, dass das Krankheitswelle bei uns in irgendeiner Form milder verläuft. Wenn wir im Verhältnis weniger schwere Verläufe haben, dann wird das auch daran liegen, dass wir einfach mehr getestet haben. Davon würde ich momentan am ehesten ausgehen.

Ist das die größte Herausforderung Ihrer medizinischen Laufbahn?

Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Aber das ist leider zu befürchten.

Von André Pichiri