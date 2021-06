Für eine lebenswerte Zukunft: Was Schüler von der Politik fordern

Hannover

Armut und Hunger beenden, Menschenrechte stärken, den Klimaschutz vorantreiben oder für Bildungs- und Geschlechtergerechtigkeit sorgen. Wer junge Menschen fragt, wie sie sich eine lebenswerte Zukunft vorstellen, der bekommt nicht nur viele Antworten. Beim Eine-Welt-Tag am Gymnasium Limmer, eine Initiative des Vereins Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB), machten am Dienstag Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs auch gleich klar, was sie dafür von der Politik erwarten. Unter dem Motto „Was wir euch zu sagen haben“ erinnerten sie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) an die Einhaltung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen.

Sie wollen nicht nur über die Zukunft reden, sie wollen sie selbst mitgestalten. In Limmer setzten sich 130 Schüler in 11 Workshops kreativ mit den Nachaltigkeitszielen auseinander. Ihre Botschaften für eine bessere Welt präsentierten sie dem Kultusminister, der als Schirmherr des Eine-Welt-Tages das Gymnasium gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Hermann (SPD) besuchte. „Die Ziele sind eigentlich simpel und nachvollziehbar und gleichzeitig doch herausfordernd“, schickte Tonne bei der Präsentation voraus. „Aber es hat auch niemand gesagt, dass es leicht wird.“

Vom Poetry Slam bis zum Gesellschaftsspiel

Was verbirgt sich hinter den UN-Nachhaltigkeitszielen? Welche Anknüpfungspunkte gibt es im Schulalltag der Jugendlichen? Wie können sie selbst aktiv werden? Mit ganz unterschiedlichen Ausdrucksmitteln setzten sich die Schülerinnen und Schülern mit Themen wie Meeresschutz oder fairem Welthandel auseinander. Da wurden Poetry-Slams über den Klimawandel kreiert oder Videoclips über Menschenrechte gedreht, Podcasts, Flyer, Plakate und sogar ein Gesellschaftsspiel entworfen. „Was ich bislang gesehen habe, macht Appetit auf mehr“, lobte Bürgermeister Hermann bei einem ersten Blick die Ergebnisse.

Ziele für eine lebenswerte Zukunft: Für Sophie Vottschel (l.) und Gulizar Ahmad gehört unter anderem der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln dazu. Quelle: Ilona Hottmann

Um Appetit ging es auch in dem Workshop von Gulizar Ahmad und Sophie Vottschel (beide 14). Unter dem Titel „Appetit auf die Zukunft“ beschäftigten sie sich mit dem nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln. Eine ihrer Forderungen: Auf regionale Produkte statt auf Importe aus dem Ausland setzen. „Das spart weite Lieferwege und schont so das Klima“, erklärte Ahmad.

Aus den elf Workshops bekam Tonne einige Botschaften mit auf den Weg zurück ins Kultusministerium. Ökologische, ökonomische, soziale Ziele – die Politik, die Zivilgesellschaft, aber auch jeder Einzelne sei aufgefordert, sein Handeln daran auszurichten. „Ich bin bereit“, versicherte der SPD-Politiker, „diesen Weg mit euch mitzugehen.“

Von André Pichiri