„Wohnprojekt Sprengel“ protestiert für die Aufnahme von Flüchtlingen

Mit Musik und Leuchtfeuer: Am Samstagnachmittag hat das linksorientierte „ Wohnprojekt Sprengel“ an der Schaufelder Straße in der Nordstadt gegen die derzeitige EU-Flüchtlingspolitik demonstriert. Die Aktivisten folgten damit dem Aufruf der Seebrücke, dezentrale Protestaktionen durchzuführen.

Um 17 Uhr startete die etwa 15-minütige Demo mit dem Hanauer Benefiz-Song „Bist du wach?“. Dazu schwenkten die Bewohner des früheren Gebäudes der Sprengel-Schokoladenfabrik Fahnen aus den Fenstern, zündeten Leuchtfackeln. Im Vorfeld wurden bereits Protestplakate, wie „30 Sekunden Hände wachen?! – Geht nur, wenn du fließendes Wasser hast“, an der Außenfassade des Hauses aufgehängt.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus die griechischen Camps erreicht“

In einer anschließenden Kundgebung, die über zwei Lautsprecherboxen auf dem Vordach konzertlaut ausgespielt wurde, forderten die Sprengel-Aktivisten die sofortige Aufnahme von Flüchtlingen in den Lagern an den Eu-Außengrenzen: „Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie, müssen wir uns mehr denn je solidarisch zeigen.“ Weiter hieß es: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Virus die griechischen Camps erreicht.“

Miriam wohnt seit drei Jahren in der früheren Sprengel-Fabrik. „Die EU muss eine beherzte Reaktion auf die Situation in den Lagern zeigen und die Flüchtlinge aus ihrer hilflosen Lage retten.“

Von Jens Strube