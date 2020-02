Für Wohnungsbau: Kauft die Stadt das Deurag-Nerag-Gelände in Misburg?

Hannover

Treibstoffproduktion über Jahrzehnte, Bomberziel im Zweiten Weltkrieg, seit 1986 eine der größten Industriebrachen Hannovers – und bald ein blühendes Quartier mit Wohnen und Gewerbe? In die künftige Entwicklung des früheren Misburger Deurag-Nerag-Raffinerie-Geländes ist Bewegung gekommen. Stadtverwaltung und die Exxon Mobil Production Deutschland GmbH verhandeln über die Zukunft der rund 78 Hektar großen Gesamtfläche. Auch ein Verkauf an die Stadt gilt als möglich. Entschieden ist allerdings noch nichts.

Das liegt daran, dass mit dem Gelände besondere Schwierigkeiten verbunden sind. Der Boden des Geländes ist voller Altlasten. Weil in der NS-Zeit in der Raffinerie ein großer Teil der kriegswichtigen Flugmotorenöle produziert wurde, wurde sie regelmäßig schwer von den alliierten Luftstreitkräften bombardiert. Deshalb ist mit Blindgängern zu rechnen. Zudem sind Rückstände der Produktion in den Boden gesickert. Wie groß die Belastung ist und wie teuer die Sanierung würde, ist schwer abzuschätzen. Für einen Verkauf des Grundstücks sind das allerdings wichtige Eckpunkte.

Altlasten „in Deutschland unbekannte Herausforderung“

Der Druck auf Seiten der Stadt ist dabei größer als bei Exxon Mobil. Während Hannover dringend zusätzliche Wohnungen und Gewerbeflächen benötigt, besteht für die Eigentümerin nach Einschätzung der Verwaltung „kein Handlungsdruck“, wie diese der Politik mit den neuen Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung mitgeteilt hat. Die „intensive Belastung mit Altlasten“ stelle „eine äußerst hohe und bisher in Deutschland unbekannte Herausforderung dar, die bisher nicht erprobte Verfahren erforderlich machen wird“.

Klaus Torp, Sprecher von Exxon Mobil, bestätigt „informelle Gespräche mit der Stadt Hannover zum Deurag-Nerag-Gelände“. Konkrete Pläne oder Absichten lägen in diesem Zusammenhang allerdings nicht vor.

Im Wohnkonzept 2025, das die Stadt 2013 vorgelegt hat, hatte die Verwaltung das Deurag-Nerag-Gelände jedoch bereits als potenzielle Fläche für den Wohnungsbau aufgelistet, allerdings noch ziemlich unkonkret und ohne ungefähres Datum für die Entwicklung versehen. Planungsrecht gibt es noch nicht. Die Stadt geht aber davon aus, dass nördlich des Stichkanals Misburg auf 40 Hektar Fläche Wohnungsbau möglich wäre. Gewerbe könnte südlich des Kanals auf 38 Hektar Fläche angesiedelt werden.

Zur Galerie Von 1932 bis 1986 war die Raffinerie Deurag-Nerag in Misburg in Betrieb. Viel ist davon nicht mehr zu sehen.

Deurag-Nerag-Gelände: Mehrere tausend Wohnungen möglich

Wie riesig das Potenzial für den Wohnungsbau auf der Misburger Industriebrache ist, verdeutlicht ein Vergleich mit der Wasserstadt Limmer und dem Neubaugebiet Kronsberg-Süd. In der Wasserstadt sollen auf 23 Hektar Fläche 1800 Wohnungen für 3500 Menschen entstehen. Am Kronsberg sind es auf gut 50 Hektar Fläche 3500 Wohnungen für 8000 Menschen. Auch auf dem Deurag-Nerag-Gelände könnte also ein Wohngebiet entstehen, das größer ist als manche Stadtteile in Hannover.

Dass noch mehr Wohnungen benötigt werden, legt eine aktuelle Prognose nahe. Demnach soll Hannover – trotz der Delle in 2019 – bis 2030 um weitere 15.000 Einwohner wachsen. Für SPD-Fraktionschef Lars Kelich steht deshalb fest: „Wir brauchen in Hannover über die bisherigen Planungen hinaus 8000 weitere Wohnungen“. Gerade im Deurag-Nerag-Gelände sieht er „ein riesiges Potenzial, das wir nutzen sollten“. Darüber hinaus will Kelich weiteren Wohnraum im Bereich Kronsberg-Nord schaffen. „Dort gibt es noch Platz“, sagt er. Zudem will der SPD-Mann das Wohngebiet Schwarze Heide in Stöcken ausweiten, wo Platz für 2000 weitere Wohnungen sein könnte.

Die Geschichte der Deurag-Nerag 1932 hat die Raffinerie Deurag in Misburg den Betrieb aufgenommen. Der Standort nahe Hannover, damals gehörte Misburg noch nicht dazu, galt als verkehrstechnisch günstig, weil über den Stichkanal Misburg eine Verbindung zum Mittellandkanal bestand, der Güterbahnhof Misburg war an die Güterumgehungsbahn Hannover angeschlossen. 1935 wurde die Schwesterfirma Nerag im westlich und südlich angrenzenden Bereich eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg, in dem auf dem Gelände auch KZ-Häftlinge aus einem nahe gelegenen Lager eingesetzt wurden, erzeugte die Raffinerie unter anderem Schmieröle für die Luftwaffe. Damit war die Anlage ein wichtiges Ziel für die Bomber der Alliierten. Als der schwerste gilt ein Luftangriff im März 1945, wenige Wochen vor Kriegsende. Da bei den Flächenbombardements nur schlecht gezielt werden konnte, trafen viele Bomben nicht die Industrieanlagen, sondern umliegende Wohnhäuser. 1986 machte die Raffinerie dicht, laut Begründung des Unternehmens wegen Überkapazitäten in der Branche. Seitdem liegt das Gelände brach. Viele Stellen sind mit Altlasten verseucht. 2003 gab es in der Politik die Idee, auf der Fläche die Internationale Gartenbauausstellung (IGA) 2017 auszurichten. Zu einer Bewerbung Hannovers kam es aber nicht. Die wichtigsten Anlagen wurden bald nach der Stilllegung der Raffinerie abgebaut oder gesprengt. 2007 wurden noch die ungenutzten Tanklager südlich des Stichkanals entfernt, 2014 die Verwaltungsgebäude auf dem Nordgelände abgerissen. Seitdem erinnert fast nichts mehr an dieses Stück hannoversche Industriegeschichte.

Lesen Sie auch:

Von C. Bohnenkamp