Für Veloroutenplanung: Stadt Hannover zählt Radfahrer

Hannover

Zehn fest installierte Zählstationen hat die Stadt Hannover aktuell im Betrieb, um die Entwicklung des Radverkehrs verfolgen zu können. Jetzt kommen allerdings noch mobile Zählungen dazu. Wer derzeit mit dem Rad im Volgersweg (Mitte) unterwegs ist, rollt über zwei Kabel hinweg, die nicht etwa von Handwerkern dort vergessen wurden.

Stattdessen handelt es sich um Zählschleifen, mit denen die Stadt herausfinden will, wie viele Radfahrer in der Straße unterwegs sind. Vor allem im Hinblick auf die geplante Veloroute 3 von der City nach Bothfeld, die durch den Volgersweg führen könnte, je nachdem für welche Route sich am Ende die Politik entscheidet.

Region zählt Radfahrer zwischen Hannover und Wilkenburg

Voraussichtlich noch bis Ende des Monats sollen die Radfahrer dort gezählt werden. Zuvor hatte die Region das Gerät an den Kleingärten am Schwarzen Weg im Einsatz, eine für Radfahrer wichtige Verbindung, die Hannover mit dem Hemminger Ortsteil Wilkenburg verbindet.

Ein weiteres mobiles Zählgerät hat sich die Stadt von der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen geliehen. Mit diesem hat sie in den ersten beiden Aprilwochen in der Gernsstraße in Bothfeld die Anzahl der Radfahrer erfasst. Auch dort soll die Veloroute 3 entlang führen, eine der ersten, die umgesetzt werden soll. Aktuell zählt das Gerät noch bis Anfang kommender Woche in der Herrenhäuser Allee, durch die die Veloroute 12 führen soll, die die Innenstadt über Herrenhausen mit Stöcken verbinden wird.

Von Christian Bohnenkamp