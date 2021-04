Hannover

In der Hochburg Linden-Limmer steht Julian Klippert auf Platz 1. Der Vorsitzende der Satire-“Partei“ rechnet sich gute Chancen aus, auch dem nächsten Rat anzugehören. „Ich bin gewählt mit erdrutschartigen 100 Prozent der Stimmen – und bereit für Regierungsverantwortung“, sagte der einstige Comic-Händler der NP.

Die Liste für die Kommunalwahl stellte die Partei am Sonnabend im Freizeitheim Döhren auf. Gäste waren nicht zugelassen – können sich aber sicherlich an Onkel Ollis Kiosk in der Nordstadt aus erster Hand informieren lassen. Onkel Olli, mit bürgerlichem Namen Marc-Oliver Schrank, tritt im Wahlbereich Nord für Die Partei an. Kommentar von Klippert: „Er macht das, weil es immer noch ein Bauamt gibt und er sich für ein Brauamt stark macht“.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vier Ratssitze sind das Ziel

Bei der Europawahl 2019 war die Satiretruppe auf 4,1 Prozent gekommen. Angeblich dürfte das für vier Sitze im Rat reichen, sollte sich der Erfolg wiederholen. Chancen rechnen sich aus Oliver Förste im Stadtbezirk Mitte (Klippert über den einstigen Fraktionschef der Linken: „Der beste, den die Linken mal in Hannover hatten“) und Anika Friedrich im Bereich Südstadt-Bult.

In Buchholz-Kleefeld kandidiert Landesschatzmeister Jens Bolm (Klippert: „Er tritt an, damit seine Eltern nichts Dummes wählen, sondern ihn.“) In Ricklingen hat Judith Reinke den Spitzenplatz und bereitet sich auf Fragen vor, wer sich bei einem politischen Amt um die Kinder kümmere. Der Parteichef: „Ihre Kinder sind Katzen. Darum kümmern wir uns dann alle.“

Von Vera König