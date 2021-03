Für Seminarteilnehmer: Leibniz-Kolleg Hannover setzt auf kostenlose Schnelltests

Hannover

Sie haben das, was aktuell alle wollen – und nutzen es. Im Leibniz Kolleg an der Karl-Wiechert-Allee werden medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte weitergebildet. Aus Angst vor einer Corona-Infektionen sank die Nachfrage an den angebotenen Seminaren in den vergangenen Monaten jedoch drastisch. Ergebnis: „80 Prozent der Seminare und Fortbildungen sind bei uns ausgefallen“, berichtet Geschäftsführer Detlef Wotschke. Nun will er das Vertrauen zurückgewinnen: mit kostenlosen Schnelltests.

Insgesamt 1000 Schnelltests für Laien hat Wotschke, der das Fortbildungszentrum seit 2013 mit Ehefrau Sabine leitet, organisiert. Dass er an die derzeit stark nachgefragten Tests kam, verdankt er seiner Doppelfunktion. Denn das Ehepaar führt gleichzeitig das Unternehmen „Activera“, einen Großhandel für medizinische Produkte. „Darüber haben wir gute Kontakte und konnten uns so frühzeitig welche sichern“, so der Kolleg-Leiter.

Seminare auch bei Positivbefunden nicht gefährdet

Die medizinischen Selbsttests sollen dabei erstmals beim Tagesseminar „Kriegsenkel – die Kinder der Kriegskinder“ am Sonntag angewendet werden. Dafür testen sich die Teilnehmer vor Seminarbeginn im Foyer des Gebäudes unter Anleitung von geschultem Personals selber. Daber nehmen sie einen Abstrich aus dem vorderen Naseninnenbereich. Erst wenn das negative Ergebnis vorliegt dürfen die Teilnehmer die Fortbildungsräume betreten.

Sollte ein Test positiv ausfallen, würde die entsprechende Person direkt an den nächstgelegenen Arzt für einen validierenden PCR-Test weitergeleitet werden, so Wotschke. „Weil auch vorher das Abstandsgebot gilt, ist in einem solchen Fall die Veranstaltung auch nicht gefährdet.“

Testkosten monatlich zwischen 800 und 1000 Euro

Aus Schutzgründen gelten in den Seminaren weiter halbierte Teilnehmerzahlen. Bereits im vergangen Jahr investierte Wotschke in ein hocheffizientes Luftreinigungssystem. Zudem werden den Besuchern Desinfektionsmittel sowie FFP-2 Masken kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die kostenlosen Selbsttests sollen eine weitere Sicherheitsergänzung sein – auch um das Angebot wieder auszuweiten. „Dadurch hoffen wir auch wieder Fortbildungen anbieten zu können, in denen wir therapeutisch-medizinisch arbeiten.“ Wotschke rechnet monatlich mit Testkosten von 800 bis 1000 Euro: „Das ist unsere einzige Chance auf einen geregelten Seminarbetrieb.“

Von Jens Strube