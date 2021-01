Hannover

„Sieht schön aus!“, sagt die ältere Dame, die mit ihrem Gatten an den Bauarbeiten vorbeispaziert. „Schön, dass sie endlich da ist.“ Gemeint ist die neue Leinebrücke „Späte Holzwiesen“ in der Wülfeler Masch südlich vom Döhrener Wehr. Vor wenigen Minuten schwebte das Bauwerk aus mattem Aluminium wie schwerelos per 200-Tonnen-Kran an ihren Bestimmungsort, nun werkeln die beauftragten Bauarbeiter am östlichen Brückensockel. Der wichtigste Teil der Arbeiten ist damit geschafft. Bis zur Eröffnung dauert es allerdings noch etwas.

650.000 Euro hat der Ersatzbau insgesamt gekostet. Nötig wurde er, weil die Vorgängerbrücke aus Holz marode wurde. 2016 hatte die Stadt den Bohlenbelag der alten Holzbrücke ausgetauscht, doch später wurden an dem Bauwerk erneut Risse und Faulstellen sichtbar. Ab Herbst 2019 war die Brücke „Späte Holzwiesen“ gesperrt und Mitte 2020 abgerissen.

Leichter und langlebiger als die Vorgängerin aus Holz

Rund 30 Jahre hatte die 34 Tonnen schwere Holzbrücke gehalten. Das neue Exemplar soll das bei Weitem übertreffen. 80 bis 100 Jahre geben ihm die Experten. Zudem ist die neue Brücke mit ihren 15 Tonnen mehr als halb so leicht – und mit 2,50 Meter rund 50 Zentimeter breiter als ihr Vorgänger. Sie darf mit ihrem etwa 1,30 Meter hohen Geländer nicht nur auf dem Rad überquert werden, es können sich auch zwei Radfahrer problemlos begegnen.

Doch bis es so weit ist, vergehen noch ein paar Wochen. Erst Ende Februar soll die Brücke eröffnet werden. Seit Dienstag ruht die 33 Meter lange Brücke, die in zwei Teilen angeliefert und vor Ort verschraubt wurde, zwar auf den Betonsockeln an beiden Uferseiten. Ein paar Feinarbeiten an den Brückenfüßen werden am Mittwoch noch erledigt. Schließlich kann sich die Alubrücke in der Sommerhitze um bis zu sechs Zentimeter verlängern und braucht Spiel. Vor allem aber die Erdarbeiten und Sanierung der Fuß- und Radwege auf beiden Seiten braucht ihre Zeit – und hängt stark von den Witterungsverhältnissen ab, so Bauleiter Christoph Tiesler.

Das Döhrener Ehepaar freut sich schon darauf, die Brücke zu nutzen. Coronabedingt hatte sich die Fertigung zuletzt einige Wochen verzögert. „Uns fehlt sie sehr! Wir wollen endlich wieder unsere übliche Runde gehen“, sagt die Spaziergängerin und lacht.

Von Simon Polreich