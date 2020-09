Für Klinkerbau: Staatspreis für Architektur geht in die Südstadt

Hannover

Der Niedersächsische Staatspreis für Architektur geht 2020 an ein Projekt in Hannovers Südstadt. „Neues Wohnen an der Alten Döhrener Straße“ heißt es. Das Unternehmen Theo Gerlach hat auf der früheren Fläche der Gärtnerei Stange vier Häuser im für Hannover typischen Stil mit roter Klinkerfassade errichtet. Dazu gehört auch ein inklusives Wohnprojekt. Entworfen hat die Pläne das Berliner Architekturbüro SMAQ.

Niedersachsens Umwelt- und Bauminister überreichte den Preis am Mittwochabend in der Portikushalle des Landtages. Für ihn ist das Siegerprojekt „ein vorbildliches Modell gesellschaftlichen Zusammenlebens in Niedersachsen und darüber hinaus“.

In der engeren Wahl waren auch das Projekt „Holzbox“, der Umbau eines ehemaligen Kindergartens in ein Zweifamilien-Passivhaus in Uslar, außerdem der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses auf einem früheren Feuerwehr-Gelände in Celle. Die Jury unter Leitung des Augsburger Architekten Titus Bernhard hat den Preisträger aus 71 Bewerbungen ausgesucht.

Von Christian Bohnenkamp