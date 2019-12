Für Gewerbe braucht Hannover eine Fläche so groß wie Monaco

Hannover

Experten schlagen Alarm. Die Stadt Hannover braucht dringend ein Konzept zur Entwicklung von Gewerbeflächen. Bisherige Leitlinien decken nur den Horizont bis zum Jahr 2030 ab –und schon da sieht’s düster aus. Wohnen, Gewerbe, Freizeit, Freiflächen, Landwirtschaft, Landschafts- und Naturschutz brauchen Platz. Das kurzfristig verfügbare Flächenangebot reicht wegen der großen Nachfrage für alle Nutzungen (rund elf Hektar pro Jahr) weniger als ein Jahr. Der Wirtschaftsausschuss hat deshalb jetzt Leitlinien zur Gewerbeflächenentwicklung 2030 diskutiert.

Das Unternehmen Georg Consulting aus Hamburg hat ein Gutachten über die Gewerbeflächen erstellt. Die Experten sehen „dringenden Handlungsbedarf“. Denn: „Nur eine ausreichende Verfügbarkeit von gewerblich nutzbaren Flächen erlaubt eine ausreichende wirtschaftliche Tätigkeit von Unternehmen in Hannover und sichert damit langfristig die Leistungsfähigkeit der Stadt.“ Zwei Drittel ihrer gesamten Steuereinkünfte sind die aus Gewerbesteuern.

Stadt deckt zwei Drittel des Bedarfs

Mit eigenen Flächen habe die Stadt bislang rund zwei Drittel des durch das Katasteramt Hannover erfassten Umsatzes an Gewerbeflächen gedeckt, so die Gutachter. Ohne Ausweisung neuer Flächen würde demnach Gewerbeansiedlung oder -erweiterung in großem Maß scheitern. Bis 2030 prognostizieren die Gutachter einen Bedarf an Flächen in einer Größenordnung von rund 141 Hektar netto beziehungsweise 200 Hektar brutto. Das entspricht der Größe des Fürstentums Monaco.

Als Folge dieser Expertise will die Verwaltung Gas geben. Ihre Rolle müsse sich verändern von der reinen Grundstücksvermarktung zur Grundstücksentwicklung, heißt es. Mit großer Anstrengung sei ein Flächenpotenzial von rund 195 Hektar machbar. Darunter an der Alten Peiner Heerstraße ( Lahe) elf Hektar, im Medical Park West 5,4 Hektar, an der Schwarzen Heide 14 Hektar, am Kronsberg Nord 68 Hektar, in Vahrenheide 14 Hektar, an den Chatham Barracks (Kugelfangtrift) 4,5 Hektar und auf dem Deurag-Nerag-Gelände in Misburg etwa 78 Hektar. Macht zusammen 194,9 Hektar brutto, also fast die Fläche Monacos.

Prioritäten aufgelistet

Projekte wie die Chatham Barracks in Vahrenheide oder die Alte Peiner Herrstraße in Lahe haben für die Verwaltung höchste Priorität. Denn sie lassen sich kurzfristig realisieren. Beim Deurag-Nerag-Gelände, bislang nicht im städtischen Besitz, sind erhebliche Probleme vorhersehbar. In der Drucksache heißt es: „Der Umgang mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg auf den Flächen der Deurag Nerag stellt neben der intensiven Belastung mit Altlasten eine äußerst hohe und bisher in Deutschland unbekannte Herausforderung dar, die bisher nicht erprobte Verfahren erforderlich machen wird.“

