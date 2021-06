Für Freizeitsportler: Stadt soll Culemannstraße an Wochenenden sperren

Hannover

Radfahrer, Skater und Fußgänger sollen an Wochenenden die Culemannstraße am Maschpark für sich erobern dürfen – zumindest für zwei Monate. Der Bezirksrat Mitte hat beschlossen, dass die Verbindung testweise gesperrt werden soll. An Samstagen soll die Sperrung jeweils um 15 Uhr beginnen, am Sonntag um 24 Uhr ein Ende finden.

Die Idee kam von den Grünen. Deren Bezirksratsherr Arne Käthner verspricht sich von der Sperrung einen deutlichen Gewinn an Aufenthaltsqualität für Radfahrer, Fußgänger aber auch Skater. Zudem könne der Test für eine „Entlastung rund um den Maschsee sorgen“, wo es an Wochenenden mit schönem Wetter immer wieder zu Konflikten zwischen den Gruppen kommt, weil es an Platz fehlt. Zudem sei es am Maschsee oft auch schwierig gewesen, die vorgeschriebenen Corona-Abstände einzuhalten, argumentieren die Grünen.

CDU bangt um Parkplätze für Maschsee-Spaziergänger

Unterstützung für den grünen Vorstoß gab es von der SPD. Deren Fraktionschef Michael Sandow sah darin „eine gesunde Mischung“, die Verbesserungen für Fußgänger, Radfahrer und Skater bringe, ohne dass es zu einem Verkehrskollaps oder einer kompletten Verdrängung von Autos komme.

Dagegen war die CDU. Fraktionschef Martin Hoffmann gab zu Bedenken, dass nicht jeder zum Spazieren am Maschsee mit dem Fahrrad komme. Die Parkplätze an der Culemannstraße würden gebraucht, weil die am Maschsee an den Wochenenden oft ausgelastet seien. Zudem sei der Radweg an der Culemannstraße gut ausgebaut.

Sperrung soll laufen wie auf der Waldchaussee in der Eilenriede

FDP-Mann Wilfried Engelke votierte ebenfalls gegen die Sperrung der Culemannstraße. Allerdings konnte er der Idee auch etwas Positives abgewinnen. „Dann kann die Poser-Szene dort nicht mehr entlang fahren“, sagte er.

Ob und wann die erst einmal nur grob für den Sommer geplante Sperrung an den Wochenenden tatsächlich kommt, muss jetzt die Stadt entscheiden. Eine vergleichbare Regelung gibt es bereits für die Waldchaussee, die durch die Eilenriede führt. Auch dort ist an Wochenenden jeweils ab Samstag (15 Uhr) bis Sonntag (24 Uhr) die Durchfahrt für Autos verboten. Sie ist in diesem Zeitraum ein beliebter Treffpunkt für Radfahrer, Spaziergänger und Skater – so wie es auch die Culemannstraße werden soll.

Von Christian Bohnenkamp