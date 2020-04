Für Erntehelfer in der Corona-Krise: Bauern aus Hannover mieten Flugzeuge

Hannover

Vereinzelt gab es bereits den ersten Spargel zu kaufen, zu Ostern beginnt die Saison nun so richtig. Doch aufgrund der Corona-Krise war es für die Bauern in diesem Jahr gar nicht so einfach, das Gemüse zu ernten. Zunächst kündigte die Bundesregierung an, Erntehelfern die Einreise grundsätzlich zu verweigern. Dann gab es zumindest einen kleinen Lichtblick: Im April und Mai soll jeweils 40.000 ausländischen Saisonkräften gestattet werden, für dringende Feldarbeiten unter strengen Auflagen nach Deutschland einzufliegen.

Davon will Bauer Carsten Lahmann aus Burgdorf Gebrauch machen. Dafür hat der 45-Jährige extra ein Flugzeug gechartert – und bereits bezahlt. Nun hofft er, dass die zwölf bulgarischen Helfer am Freitag auch wirklich ankommen.

Ohne Flugnummer keine Registrierung

Rückblick: Am 15. März hat Lahmann nach eigenen Angaben „in letzter Sekunde“ noch zwei Helfer aus Bulgarien einfliegen lassen. Seit Montag konnte er sich nun für die von der Bundesregierung angekündigten Erntehelfer registrieren. Dachte er zumindest: „Ich brauchte alle Daten der Helfer, inklusive Personalausweisnummer und Flugnummer.“ Doch Letztere hatte er noch gar nicht. Also entschied sich Lahmann dazu, das Flugzeug zu buchen und zu bezahlen – ohne zu wissen, ob die Helfer auch wirklich kommen dürfen. Erst dann konnte er die Registrierung abschließen.

Spargelbauer Carsten Lehmann mit zwei bulgarischen Erntehelfern, die noch rechtzeitig nach Deutschland gekommen sind. Lehmann hofft, dass zwölf weitere Saisonkräfte am Freitag in Hamburg landen. Quelle: Droese

Dafür hat sich Lahmann mit etwa zehn anderen Höfen in Niedersachsen zusammengetan, 71 Leute sollen in der Maschine mit Ziel Hamburg sitzen. Sein Anteil der Flugzeugkosten: Rund 6000 Euro. Aber die Auflagen sind streng: Sowohl in Bulgarien als auch in Hamburg gibt es einen ärztlichen Check-Up, organisiert und bezahlt von den Bauern. Und auch die Weiterfahrt von Hamburg nach Hannover gestaltet sich aufgrund der Abstandsregel schwierig. „Ich brauche einen großen Bus, die Betriebe haben ihre Fahrzeuge aber alle abgemeldet“, erklärt Lahmann. Doch er hatte Glück: „In Lehrte habe ich ein Busunternehmen gefunden, das die Leute am Freitag abholt.“

Mitarbeiter sollen bis Mitte Juli bleiben

Desinfektionsspender, unterschiedliche sanitäre Anlagen und Abstand halten. All das habe Lahmann organisiert. „Wir haben zum Beispiel einen leeren Wohncontainer, falls eine Person krank werden sollte“, erklärt er. Der Bauer ist optimistisch, dass am Freitag alles klappt. Schließlich sollen die Mitarbeiter bis Mitte Juli bleiben und auch bei der Erdbeerernte helfen. „Wir finden für alles eine Lösung, das haben wir bereits in den letzten drei Tagen“, betont er. Grundsätzlich habe er Verständnis für die Auflagen, doch sie müssten auch sinnvoll und nachvollziehbar sein, meint er. Die Nachfrage nach Spargel sei zumindest sehr groß, so dass die Investition – sofern nun alles klappt – sich auch gelohnt hätte. Lahmann wird das Kilo für 13,90 Euro anbieten, im vergangenen Jahr waren es 11,90 Euro.

Bauer spricht von einer „besonderen Situation“

Grade noch rechtzeitig vor dem Verbot hat Bauer Jörg Heuer (Fuhrberg) Erntehelfer eingeflogen. Auch der 49-Jährige hat dafür extra ein Flugzeug gebucht. „Ich habe das Elend kommen sehen“, erklärt er sein schnelles Handeln. Kosten im fünfstelligen Bereich sind ihm dafür entstanden. Nun hat er 100 Erntehelfer aus Rumänien auf dem Hof. Doch auch dafür gelten Regeln: „Wir müssen natürlich die Abstandsregeln in der Unterkunft und beim Arbeiten einhalten“, erklärt er. Gegessen wird also im Schichtbetrieb, die Helfer sind familienmäßig untergebracht. Heißt: Eine komplette Familie, die als Erntehelfer gekommen ist, teilt sich ein Zimmer. „Wir teilen uns als Familie ja auch eine Wohnung“, erklärt Heuer. Ansonsten gebe es eine konsequente Trennung.

Von „einer besonderen Situation“ spricht Heuer. Insgesamt laufe zwar alles sehr gut, doch er müsse die Helfer häufig ermahnen. Seine Stammgruppe wollte nämlich in diesem Jahr aus Angst nicht kommen. Die neue Gruppe erforderte eine intensive Einarbeitung. „Das ist natürlich unbefriedigend und zäh“, sagt Heuer. „Manche von ihnen sind Analphabeten, sie verstehen nicht, wenn sie die Reihen eins, zwei und drei ernten sollen.“ Stattdessen würden sie in Reihe sieben gehen, da dort ein Bekannter am ernten ist. Kommuniziert wird über einen rumänischen Dolmetscher sowie rumänische Vorarbeiter.

„Hätte keinen schlechteren Zeitpunkt der Krise geben können“

Der Mehraufwand, das Anlernen, Fehler beim Stechen und die Anreise mit dem Flugzeug bedeuten erhebliche Mehrkosten für Heuer. Auch das Ostergeschäft könne er nur eingeschränkt nutzen: „Wir haben einen Teil der Flächen bereits früh ausgebremst.“ Schließlich wusste er nicht, ob er Helfer bekommen würde, und die Ernte wäre hinfällig gewesen. Nun könnte er diese aber wegen der hohen Nachfrage gut gebrauchen.

Insgesamt habe es ihn noch sehr gut getroffen. „Ich kenne einen Bauern aus Süddeutschland, der in diesem Jahr gar nicht erntet, da er keine Helfer hat und seine Kundschaft hauptsächlich aus der Gastronomie kommt, die derzeit geschlossen sind.“ Bei Heuer hätte das innerhalb weniger Wochen zur Pleite geführt. Er betont: Es hätte keinen Zeitpunkt der Krise geben können, der schlechter gewesen wäre – zumindest für die Spargelbauern. Zwischen sieben und 13,90 Euro kostet das Kilo Spargel bei ihm. Derzeit versucht der Bauer alles so gut wie möglich zu beeinflussen und positiv in die Zukunft zu blicken. „Jeder Tag wird aufs neues spannend“, sagt er.

Industriegewerkschaft und Landwirtschaftskammer appellieren

Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen betont unterdessen, dass das Kontingent an Saisonkräften aus dem Ausland wohl nicht ausreichen wird, um sämtliche Arbeiten im Gemüsebau zu erledigen. Es werde aber helfen, eine Grundlast abzupuffern. „Insofern ist es weiterhin erforderlich, dass einheimische Kräfte unsere Betriebe unterstützen und unsere Betriebe noch aktiver freie Stellen melden“, so eine Sprecherin.

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt sieht das ähnlich: Es seien zu wenige, um eine reibungslose Ernte zu garantieren. Deshalb appelliert Stephanie Wlodarski von der IG Bau Niedersachsen-Mitte: „Wer aus der Region Hannover zupacken kann, sollte das jetzt tun.“ Allerdings dürfe das nicht um jeden Preis geschehen. Lohn und vor allem auch Hygienestandards seien wichtig. Es gelte der gesetzliche Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde, eingearbeitete Saisonkräfte sollten nicht weniger als elf Euro bekommen, heißt es weiter.

Von Cecelia Spohn