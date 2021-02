Hannover/Berlin

Für viele Menschen könnten das gute Nachrichten sein: Die Jobcenter sollen ab sofort bundesweit für Empfänger von Grundsicherung die Kosten für Laptops, Drucker und Tablets, die für das Homeschooling der Kinder benötigt werden, tragen. Und ihnen sollen schon bald kostenlose FFP2- oder OP-Masken zur Verfügung stehen.

„Wichtiges Signal“

Dies seien konkrete Forderungen der SPD Hannovers gewesen, die nun in Berlin gehört und auch bundesweit umgesetzt würden, sagt Adis Ahmetovic. Der Vorsitzende der Hannover-SPD zufrieden: „Für Familien und einkommensschwächere Menschen ist dies ein wichtiges und richtiges Signal und eine große Unterstützung in der Pandemie.“

Anzeige

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über die SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Tack habe man sich in Berlin dafür stark gemacht, einkommensschwächere Menschen bei FFP2-Masken und notwendigen Geräten für das Homeschooling stärker als bisher zu unterstützen.

„Dass dies nun auf Bundesebene umgesetzt wird, freut uns sehr. Ziel muss es nun sein, dass die Berechtigten auch schnell von diesen Hilfen profitieren“, sagt Ahmetovic.

Brief der Krankenkassen

Nach seinen Angaben soll die Anweisung des Bundesarbeitsministeriums an die Jobcenter zur Kostenübernahme für die Geräte schon raus sein. Für die Masken würden die Anspruchsberechtigten demnächst über die Krankenkassen kontaktiert. Nach Vorlage des Briefes und des Personalausweises sollen die Masken dann für die Empfänger von Grundsicherung kostenlos in der Apotheke erhältlich sein, so Ahmetovic weiter.

Von zoran pantic