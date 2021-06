Für 940.000 Euro: Anna-Siemsen-Schule in der Nordstadt wird jetzt digital

Hannover

Mehrere Jahre haben die Vorbereitungen gedauert, doch es hat sich gelohnt: 940.000 Euro – in Form einer Förderzusage – brachte Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Mittwoch mit in die berufsbildende Anna-Siemsen-Schule. Das Geld aus dem Digitalpakt soll in die WLAN- Versorgung, IT-Infrastruktur und die Ausstattung mit digitalen Medien fließen.

Die Anna-Siemsen-Schule ist eine von 19 Regionsschulen, in der umfangreiche Arbeiten an der Elektroinstallation und der Netzwerkverkabelung nötig sind, um die Schule flächendeckend mit WLAN ausstatten zu können. Das ist dank des üppigen Geldsegens nun finanzierbar. „Finanzielle Unterstützung und Planungssicherheit – das ist es, was wir den Schulen in Niedersachsen mit dem Digitalpakt zukommen lassen wollen“, betonte Kultusminister Tonne bei seinem Besuch in der BBS 7. Die hohe Summe im Fall der Anna-Siemsen-Schule resultiert nicht zuletzt auch aus den hohen Anforderungen beim Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes.

Bürokratische Hürden? Ganz ohne geht es nicht

Der immer wieder lauten Kritik am Digitalpakt, Gelder würden aufgrund bürokratischer Hürden nur sehr langsam bei den Schulen ankommen, entgegnete Tonne, dass die Gelder nicht im „Windhundverfahren“ verteilt, sondern nach Größe und digitalem Förderbedarf der Schule bewilligt werden. „Einfach auf den Knopf drücken, funktioniert nicht. Es ist ein Prozess, auf den wir uns gemeinsam einlassen müssen.“

Auch Regions-Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz verteidigte Hürden: „An den Betrugs-Verdachtsfällen in Testzentren sehen wir, dass zu schnelle Hilfe auch nach hinten losgehen kann.“

Von Simon Polreich