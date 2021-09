Hannover

An Hannovers Schulen geht in der Corona-Pandemie auch künftig kaum ein Weg am Stoßlüften vorbei: Das sachgerechte und regelmäßige Lüften von Unterrichtsräumen bleibe ein zentraler Baustein, um den Schutz vor Infektionen bestmöglich sicherzustellen, erklärte die Stadtverwaltung bei der Präsentation der geplanten Corona-Vorkehrungen im Schulausschuss. Durch den zusätzlichen Einsatz von CO2- und Infektionsschutzampeln sollen die Lüftungsintervalle allerdings künftig passgenauer gesteuert werden können. Jedes Klassenzimmer soll eine CO2-Ampel erhalten, erklärte Schuldezernentin Rita Maria Rzyski. Die damit verbundenen Kosten belaufen sich auf 760.000 Euro für 1750 Geräte. „Bislang mussten einzelne Schulen diesen Bedarf abrufen, jetzt bekommen alle Klassenräume diese Anlagen“, so die Dezernentin.

Eltern begrüßen CO2-Ampeln – fordern aber mehr Einsatz

Vor allem für viele Eltern kommt das städtische Drei-Säulen-Modell – Luftfilter, CO2-Ampeln sowie Infektionsschutzampeln – an Schulen schlichtweg viel zu spät. „Ob nach den Herbstferien das Lüften der Klassenräume noch immer das Mittel der Wahl zum Infektionsschutz ist, ist fraglich“, sagte Ralf Popp, Elternvertreter im Schulausschuss, anlässlich der jüngsten Sitzung am Mittwoch. Die geplanten CO2- sowie Infektionsschutzampeln heißt der Elternvertreter zwar ausdrücklich gut, „aber das hätte alles schon 2020 passieren können und müssen. Was uns bei der Thematik entsetzt, ist die Trägheit des Systems und der mangelnde Einsatz.“

Wie die Verwaltung erklärte, sollen in den Unterrichtsräumen bei kalten Außentemperaturen die Fenster in 20-Minuten-Intervallen drei bis fünf Minuten geöffnet werden. Während der Pausen bleiben die Fenster durchgehend auf. Durch den zusätzlichen Einsatz der Warnampeln, die die Konzentration von Aerosolen in der Raumluft messen, solle die vielfach beklagte „thermische Unbehaglichkeit“, also das Frieren beim Durchlüften, nun auf das infektionsschutzerforderliche Maß reduziert werden.

Zudem sollen Klassenzimmer mit schlechten baulichen Voraussetzungen mit Luftfiltern ausgestattet werden. Nachdem die Stadt und das Land ihren Streit über die praktischen Auslegung der Förderrichtlinie beigelegt haben, sollen für Klassenräume, die im ersten Stock oder höher liegen und in denen das vollständige Öffnen von sehr großen Fensterflügeln zu einer Störung des Unterrichtsverlaufs führt, mobile Luftfilter angeschafft werden. Vor und nach dem Unterricht soll nach wie vor manuell gelüftet werden. „Wir rechnen mit gut 200 Geräten“, sagt Schuldezernentin Rzyski. Insgesamt sind 950.000 Euro dafür veranschlagt.

Zusätzlich zu den CO2-Ampeln für alle Klassenräume würden noch im Laufe des Oktobers 119 Infektionsampeln zur individuellen Auswertung der Raumluft in Schulen installiert. Wie viele pro Schule es sein werden stehe noch nicht fest. Das Budget umfasst 190.000 Euro. „Da sind wir auf einem guten Weg“, betont Rzyski.

Technische Unterstützung beim Lüften

Die Maßnahmen seien geeignet, das Lüften sachgerecht zu unterstützen und es auf das erforderliche Maß zu beschränken, heißt es in der Vorlage. Der Einsatz von mobilen Luftfiltergeräten sei die zweitbeste Lösung nach der Möglichkeit des vollständigen Lüftens über geöffnete Fenster. „Der sehr genau abgewogene Vorschlag, nur unter besonderen Bedingungen das Lüften technisch zu unterstützen, basiert auf einer konkreten Überprüfung der Situation vor Ort in den Schulen und auf einer Abwägung, die gemeinsam und einvernehmlich mit dem Kultusministerium vorgenommen wurde“, so das Fazit der Stadt.

Von Susanna Bauch