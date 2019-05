Hannover

Die Region braucht mehr Platz. Deshalb soll neben ihren bisherigen Verwaltungsgebäuden an der Hildesheimer Straße ein Erweiterungsbau an der Akazienstraße entstehen – für 12,8 Millionen Euro. Das Thema steht an diesem Dienstag auf der Tagesordnung der Regionsversammlung.

Vier Geschosse soll der Neubau haben. Nach den Planungen der Region sollen darin der Fachbereich Öffentliche Ordnung sowie die Ausländerbehörde einziehen. Geht alles glatt, sollen schon Mitte 2020 die Arbeiten beginnen. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Derzeit ist die Fläche ein Parkplatz.

Eine „moderne technische Ausstattung“ verspricht die Region ihren Mitarbeitern in dem Papier, über das die Politik beschließen muss. Sie sollen in offenen Büros untergebracht werden. Die Region verfolgt das Ziel, in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglichst viele Einrichtungen an dem zentralen und gut erreichbaren Standort an der Hildesheimer Straße zusammenzuführen.

Weitere Flächen erwerben

Optisch soll sich der Neubau an den angrenzenden Gebäuden orientieren, die die Region bereits nutzt. Vorgesehen ist eine Stahlbetonkonstruktion. Das Erdgeschoss ist als Kundenzone vorgesehen. Neben einem Empfangsbereich wird es dort 47 Beratungsräume geben. In den drei Geschossen darüber sind Büros geplant. Von dem Konzept verspricht sich die Region auch „sicherheitstechnische Vorteile“, da Besucher der Behörden in den Obergeschossen keinen Zugang haben werden. In jeder der drei Büroetagen will die Region 20 Arbeitsplätze einrichten.

Damit allerdings nicht genug. An der Maschstraße will die Region weitere Flächen erwerben. Sie möchte vom Land ein Gebäude übernehmen, in dem dieses derzeit Werkstätten des Staatstheaters untergebracht sind. Rund 3,3 Millionen Euro will die Region dafür zahlen. Untersuchungen haben ergeben, dass neben Sitzungsräumen in dem Bau bis zu 200 Mitarbeiter in Büros untergebracht werden können. Außerdem will die Region an der Maschstraße ein Parkhaus von der Stadt übernehmen, für 730.000 Euro. Auch über diese Käufe muss die Regionsversammlung in ihrer Sitzung an diesem Dienstag abstimmen.

Von Christian Bohnenkamp