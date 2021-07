Hannover

Die Stadt Hannover hat am Montag den ersten Abschnitt ihrer ersten Veloroute in Betrieb genommen. Nachdem in den vergangenen Tagen die Asphaltarbeiten am Maschsee abgeschlossen worden sind, rollt es sich nun auf 2,4 Kilometern zwischen Fackelträger im Norden und Strandbad-Parkplatz im Süden deutlich besser als zuvor. Auf dem Abschnitt erschwerten zuvor zahlreiche Aufbrüche im Asphalt die Fahrt für Radfahrer aber auch Skater deutlich.

„Die Qualität ist besser geworden“, stellte auch Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) fest, der die für 600.000 Euro ausgebaute Strecke am Montag selbst mit dem Rad getestet hatte. Erstmals sei ein Teil einer Veloroute in Hannover „sichtbar und befahrbar“ geworden. Für den OB allerdings nur der Anfang. „Wir müssen einen stärkeren Fokus auf den Radverkehr legen“, verkündete er.

Erster Teil der Veloroute nach Laatzen auf Hannovers Gebiet

Das sah auch Lothar Pollähne (SPD) so, Bezirksbürgermeister in der Südstadt. Der auf bis zu fünf Meter verbreiterte Radweg sei „ein richtiger Gewinn“. Auch Pollähne hofft, dass durch solche Verbesserungen mehr Menschen das Rad nutzen – und weniger das Auto. Der Bezirksrat Südstadt-Bult hatte den Ausbau des Abschnitts am Maschsee einstimmig beschlossen. Dieser ist Teil der Veloroute 8, die Hannovers Innenstadt mit Laatzen verbinden soll, wo bereits eine neue Veloroute auf der Hildesheimer Straße eingerichtet wurde.

In der Südstadt war der Beschluss unstrittig, weil „keine Anwohner betroffen sind“, wie auch Pollähne einräumte. Deutlich hitziger diskutiert wird die Streckenführung im Bezirksrat Döhren-Wülfel, wo SPD und CDU die Pläne der Stadt zunächst abgelehnt hatten, weil sie die Bürger nicht ausreichend beteiligt sahen.

Im Oktober, nach der Kommunalwahl, aber noch durch den alten Bezirksrat, soll nun der finale Beschluss fallen zur Wiehbergstraße, durch die die neue Veloroute zur Hildesheimer Straße geführt werden soll, wo – wie in Laatzen – auch auf hannoverschem Gebiet Fahrspuren des Autoverkehrs zum Radweg werden sollen. Hannovers Rat hat den Plänen schon zugestimmt.

Wiehbergstraße: Poller oder Einbahnstraße?

Laut Kai Kaminski, dem stellvertretenden Leiter von Hannovers Tiefbauamt, kommen zwei Varianten in Frage, um den Durchgangsverkehr aus der Wiehbergstraße herauszubekommen – und damit mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. Zum einen könnte die Verbindung abgepollert werden, damit diese für Autos nicht mehr durchgängig befahrbar ist. Zum anderen könnte diese zur Einbahnstraße werden.

Die Radfahrspuren auf der Hildesheimer Straße will die Stadt bereits im August einrichten, so dass damit der Anschluss der Veloroute nach Laatzen hergestellt wäre. Ebenfalls im August soll der erneuerte und verbreiterte Abschnitt des Radwegs an der Schützenallee eingeweiht werden. Ab September sollen – daran anschließend – die Fahrradstraßen in der Frobösestraße sowie in der Straße Am Lindenhofe eingerichtet werden. Voraussichtlich im November soll dann die Veloroute in der Wiehbergstraße komplettiert werden.

Insgesamt hat die Veloroute 8 auf hannoverschem Stadtgebiet eine Länge von sieben Kilometern. Sie beginnt am Cityring und wird über die Willy-Brandt-Allee zum Maschsee geführt. In der Wiehbergstraße sowie an der Hildesheimer Straße wird die Veloroute zunächst allerdings nur testweise eingerichtet werden. Anschließend will die Stadt auswerten, wie gut der Verkehr dort funktioniert hat. Der endgültige Umbau soll bis Ende 2023 erfolgen.

Von Christian Bohnenkamp