Hannover

„Krass, 2017 haben wir uns zuletzt gesehen? Meine Güte, die Zeit fliegt“, ruft Ahmad Najjar aus. Der junge Mann – er wurde am 24. August 30 Jahre – hatte es eigentlich schon damals geschafft. Noch in Syrien BWL studiert und als Buchhalter gearbeitet, flüchtet er Anfang 2015 nach Deutschland, lernt recht schnell die Sprache und auch Menschen aus Hannover kennen. Einer, der von Anfang an ankommen will.

Die ersten Schritte schafft Najjar mit Hilfe des Projekts „Du bist willkommen“, wo junge Leute sich um gleichaltrige Geflüchtete kümmern. Mit seiner Tandempartnerin Lina feiert er bei deren Eltern Weihnachten, lernt den Maschsee und Linden lieben – und überwindet auch die, wie er sagt, „unleichte“ deutsche Bürokratie. Mit Lina „gehe ich ab und zu noch auf ein Bierchen, wir sind immer noch befreundet“, sagt er.

Ahmad Najjar beim Marathon mit Freunden Quelle: privat

Das Jobcenter bewilligt ihm die Umschulung zum Industriekaufmann, doch weil sich die Vermittlung zieht, sucht er sich eben selbst einen Platz. Den Umgang mit Excel-Tabellen in den ersten Monaten lernt er mit seinen Vorkenntnissen spielend, Themen wie Zeitmanagement, Aufbau einer Selbstständigkeit, kaufmännisches Wissen – alles kein Problem für den offenen Mann aus Syrien. Eigentlich macht es ihm Spaß. Etwas störend nur „zwei bis drei Rechte, die ungern mit Ausländern arbeiten wollten, ich war nämlich der einzige“.

Aber ein offenes Gespräch zur rechten Zeit sorgt für Ruhe im Karton. „Ich will hier nur eine Umschulung machen. Und wir müssen ein paar Monate zusammensitzen. Wir können miteinander reden und dann weißt du, wer ich bin“, sagt Ahmad dem Rädelsführer. Nun hat er seine Ruhe und kann die Umschulung 2019 erfolgreich abschließen. Er schreibt Bewerbungen, „bestimmt 45 – und ich hatte auch ein Dutzend Vorstellungsgespräche“. Aber „ich wurde als Geflüchteter offenbar nicht ernst genommen, man wollte mir irgendwelche minderwertige und unterbezahlte Hilfsjobs anbieten“.

Der Chef wird auch zum guten Freund

Ahmad Najjar gibt nie auf, seinen Unterhalt will er allein bestreiten. Bereits neben der Umschulung arbeitet er im Imbiss und in der „Faust“ als Barkeeper. Und landet schließlich beim „tollen Toni“ von „da Toni“, wo er kellnert und schließlich auch die Online-Vermittlung, Buchhaltung und Betreuung von dessen Ferienwohnungen in Süditalien übernimmt. „Das war eine coole Zeit, endlich konnte ich meine Kenntnisse anwenden.“ Alles läuft gut, er macht dort sogar zehn Tage Urlaub mit seiner Freundin Derya Bal (31), einer deutschen Pädagogin mit griechischer Mutter und türkischem Vater. Kennengelernt haben sich die beiden beim Tanzen in der „Faust“, sie wohnen bereits in der List seit eineinhalb Jahren zusammen. Er macht ihr einen Heiratsantrag, den sie freudig annimmt. Alles läuft. „Und dann kam Corona.“

Derya und Ahmad. Quelle: privat

Ahmad Najjar geht noch in die Kurzarbeit, „aber ich muss ja auch Rechnungen und Miete zahlen“ – und so sucht er sich einen anderen Job. Die Freundschaft mit Toni bleibt, „wir sind ja wie eine Familie“. Ahmad weiß: Wenn etwas in dieser Zeit funktioniert, sind es Paket-Dienste und so schaut er, welche Speditionen in Frage kommen. „Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gab echt viel versuchte Verarschung: mieses Geld, schlechte Verträge.“ Dann stößt er auf eine Spedition in Langenhagen, mit dem Chef wird er schnell einig, als „Zustellfahrer“ fängt er am 9. Mai an. Er kümmert sich auch um die arabischen Mitarbeiter, „fast alles Geflüchtete“, übersetzt und erklärt die Arbeitsverträge, koordiniert die Dienstpläne und „nun bin ich Disponent mit 25 Beschäftigten“. Alles sei gut geregelt, die Verträge offen, „jeder weiß genau, was er kriegt, das ist gut“, lobt Najjar.

„Ich lerne von jedem Menschen“

Bleibt er in Hannover? „Ich habe das Gefühl, dass ich hier angekommen bin. Wenn ich mal Freunde in Berlin besuche oder länger Urlaub mache, freue ich mich auf Hannover oder es fehlt mir sogar etwas.“ Davon abgesehen, kann er sich überall vorstellen zu leben und zu arbeiten. „Ich bin viel durch Deutschland gereist. Ich will mehr machen, mehr sehen, mehr Leute kennen lernen. Ich lerne von jedem Menschen.“

Die knappe deutsche Sprache mag er

Und was hat er von den Deutschen gelernt? Klar, die Pünktlichkeit und die Zuverlässigkeit schätzt er, dass er in einem Rechtsstaat lebt, mag er. Auch die direkte, klare Sprache im Gegensatz zum blumigen Arabisch hat es ihm angetan. „Es wird nicht so viel geredet, manchmal reichen zwei Worte. Das schätze ich sehr“, sagt er. Und dass es egal ist, welche oder ob jemand eine Religion hat, „ich habe keine, ich sehe den Menschen – egal, ob er Muslim, Christ, Jude oder sonst was ist“.

Familienangehörige sind staatenlose Palästinenser

Vielleicht beantragt er irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft, denn bisher hat er keine, die deutsche wäre seine erste. In Syrien lebte seine Familie seit Jahrzehnten als Staatenlose, „die kamen irgendwann als Flüchtlinge aus Palästina. Mein Opa ist in Syrien geboren, mein Vater ist Medizinprofessor an der Universität und trotzdem sind beide staatenlos“.

Optimist: Ahmad Najjar hatte keine Probleme, auch mental in Deutschland anzukommen. Quelle: Christian Behrens

Seine gute Herkunft wird Ahmad Najjar geholfen haben, Flucht, Ankunft und sein Leben in Deutschland gut zu wuppen. „Und natürlich diese tollen Leute, die mir gleich am Anfang geholfen haben. Das hätte sonst viel länger mit dem Ankommen gedauert. Da hat sich nicht nur eine, da haben sich tausende Türen geöffnet“, sagt Ahmad. Er jedenfalls werde noch seinen Enkeln von Alena, Lina, Jan, Max, Toni und den vielen Menschen erzählen, die ihn mit Freude an- und aufgenommen haben hier in Hannover. Und er plant fünf Jahre nach seiner Ankunft ein Buchprojekt über seine Flucht schreiben. Nicht um Geld zu verdienen, nicht um andere zu beeindrucken, „die Leute sollen einfach wissen, wie es uns ging auf dem Weg hierher“.

Von Petra Rückerl