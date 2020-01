Fünf Demonstrationen: Freitag wird’s voll in Hannover

Hannover

Hannover droht beim Demo-Großkampftag am Freitag ein Verkehrs-Chaos. Die Polizei appelliert deshalb an alle, die in die Innenstadt müssen, das Auto zu Hause stehen zu lassen und dafür öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad zu nutzen. Am Donnerstag hat die Polizei außerdem bekannt gegeben, dass es eine Straßensperrung gibt: Die Culemannstraße wird ab dem frühen Vormittag komplett abgeriegelt.

2000 Trecker sollen durch die Stadt rollen

Am Freitag werden in Hannover etwa 2000 Landwirte mit ihren Treckern zur Demo erwartet, dazu mindestens 3000 Teilnehmer bei „Fridays für Future“. Bei „Parents for Future“ sollen rund 2000 Mütter und Väter kommen, dazu haben die Aktion „Klimastreik“ und eine private Gruppe zwei weitere Protestzüge angekündigt.

Störungen: Polizei lenkt Verkehr

Bei der erheblichen Zahl von Treckern und Demonstranten rechnet auch die Polizei trotz umfangreicher Planungen im Vorfeld dennoch mit Störungen. „Die Polizei ist dennoch bestrebt, durch lenkende Verkehrsmaßnahmen den Teilnehmern zu ermöglichen, an ihren jeweiligen Versammlungsort zu gelangen“, betont Polizeisprecherin Britta Schwarz.

Bürgertelefon eingerichtet

Für Fragen ist außerdem ein Bürgertelefon eingerichtet. Ab 6.30 Uhr besteht die Möglichkeit, unter der Rufnummer 0800/731 31 31 sich bei der Polizei rund um die Demos zu informieren. Die Polizeidirektion Hannover wird den Einsatz auch auf ihrem Twitter-Kanal begleiten.

Von bm