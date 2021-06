Führung der Grünen in der Region Hannover wirft hin

Hannover

Wenige Monate vor der Kommunalwahl am 12. September stehen die Grünen in der Region Hannover ohne ihre Führungsspitze da: Mit Julia Stock und Vassiliki Chryssikopoulou haben beide Vorsitzende ihren Rücktritt erklärt. Chryssikopoulou legte mit sofortiger Wirkung ihr Amt nieder, Stock will zumindest noch bis zur Mitgliederversammlung weitermachen, auf der eine neue Führungsspitze gewählt werden soll.

„Ich will mich auf meine Kandidatur für den Rat Hannover konzentrieren“, erklärte Stock gegenüber der NP. Den Wahlkampf sowohl auf Regions- als auch Stadtebene zu führen, hält sie für eine zu große Belastung. „Ich habe ja auch noch Familie und einen 40-Stunden-Job“, sagt Stock. Deshalb habe sie sich entschieden, auf das Amt der Vorsitzenden zu verzichten. Sie versichert, dass es „keine Differenzen“ im Vorstand gegeben habe. „Die Zusammenarbeit war sehr positiv“, so Stock.

Grüne wollen schnelle Entscheidung über neue Führungsspitze

Bei ihrer Vorstandskollegin Vassiliki Chryssikopoulou sollen familiäre Grunde kurzfristig den Rücktritt nötig gemacht haben. „Ich stelle mein Amt aus privaten Gründen zur Verfügung. In den vergangenen Jahren haben wir den Regionsverband gut durch die Corona-Pandemie geführt. Wir haben viel erreicht und mit Frauke Patzke eine wunderbare Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentschaft aufgestellt“, sagt sie.

Laut Schatzmeister Konstantin Dunnzlaff soll so schnell wie möglich auf einer Mitgliederversammlung eine neue Führungsspitze gewählt werden, und zwar möglichst schon in rund zwei Wochen. „Allerdings müssen wir natürlich auch Einladungsfristen berücksichtigen“, erklärt er. Auch Dunnzlaff beteuert, dass keine persönlichen Differenzen zum vorzeitigen Ausscheiden von Stock und Chryssikopoulou geführt hatten. Die beiden waren erst 2020 im Amt bestätigt worden.

Das Ziel bleibt, stärkste Kraft in der Region Hannover zu werden

„Natürlich gibt es mal unterschiedliche Meinungen. Aber da gab es nichts, was einen Rücktritt gerechtfertigt hätte“, sagt der Schatzmeister. Er richtet den Blick bereits nach vorn: „Unser Anspruch ist es, im September stärkste Kraft auf allen Ebenen zu werden und die erste grüne Regionspräsidentin zu stellen.“

Erst vor wenigen Tagen hatten die Grünen in der Region ihr Programm für die Kommunalwahl verabschiedet. Sie wollen die Region bis 2035 klimaneutral machen, eine dezentrale Wärmeversorgung aufbauen, den Umstieg auf erneuerbare Energien im Strom- und Wärmebereich konsequent umsetzen. Beim Thema Mobilität soll ein Alltags- und Radschnellwege-Netz den Umstieg erleichtern. Zudem fordern sie ein alternatives, klimafreundliches Logistikkonzept, um die Innenstädte zu entlasten. Ein „Superwahlprogramm“, findet die Noch-Vorsitzende Stock. Jetzt, wo dieses auf den Weg gebracht worden sei, sei für sie der richtige Zeitpunkt gekommen, das Amt in andere Hände abzugeben.

Von Christian Bohnenkamp