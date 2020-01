„Fuckup-Nights“: VWN-Mitarbeiter erzählen vom Scheitern

Hannover

„Ich war wie paralysiert, meine Beine haben gezittert, ich hatte Schweißausbrüche.“ Es war der 12. Juni 2013 – der Tag, an dem VW-Aufsichtsratsmitglied und VWN-Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic ihren persönlichen „Fuck-Up“ im niedersächsischen Autokonzern erlebte. Aufgrund eines technischen Fehlers bei der Wahl des Betriebsrats im Jahr 2010 entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt am besagten Tag die Wahl für unwirksam.

Plötzlich waren mehr als 14.000 Beschäftigte ohne Betriebsrat

„Von der einen auf die andere Minute waren wir keine Betriebsräte mehr“, berichtet Murkovic den etwa 100 Mitarbeitern im MOD Projekthaus in der List, die zur dritten „Fuck-Up-Night“ von VW Nutzfahrzeuge gekommen sind. Dabei handelt es sich um ein Event, bei der seit 2018 Volkwagen-Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftspartner ganz offen über ihre persönlichen und beruflichen Niederlagen sprechen. Nach dem Motto „Das Leben ist kurz und voller Fehler“, zeigen die Speaker (drei bis fünf pro Event) in ihren etwa 15-minütigen Vorträgen auch ihre gemachten Erfahrungen und Lösungen auf.

Für Murkovic glich die Zeit nach dem Urteil einer „persönlichen Achterbahnfahrt“. Plötzlich hatten mehr als 14.000 VWN-Beschäftigte keine Vertretung mehr gegenüber der Geschäftsführung – drei Monate lang. Eine Situation, die manche Entscheider im Unternehmen ausgenutzt hätten, wie Murkovic heute sagt. „Das war ein Gefühl des Scheiterns“, räumt sie ein. „Mit einem Schlag ging meine ganze Arbeitsidentifikation verloren.“

Ehrlichkeit kommt an: Viele Besucher machten Fotos von den Vortragenden. Quelle: Henning Scheffen

„Das ist mein Ding, egal was die anderen sagen.“

Denn für die 41 Betriebsratsmitglieder bedeutete das Urteil die Rückkehr an den ursprünglichen Arbeitsplatz. Für Murkovic ging es also zurück in den Vertrieb. Anfangs habe sie mit der Situation „sehr gehadert“, sich dann aber auf die neue Aufgabe eingelassen. „Es war eine tolle Erfahrung, wieder ein ganz normales Team-Mitglied zu sein.“ Sie habe ihr Wissensspektrum erweitert und die Vorzüge genossen, nicht mehr im Fokus der Belegschaft zu stehen. Dennoch: „Mir hat die Arbeit als Betriebsrätin gefehlt.“

Und genau das war ihr Fortschritt: „Man erkennt den Wert einer Aufgabe erst dann, wenn man sie nicht mehr hat.“ Murkovic ließ sich folglich wieder zur Wahl aufstellen und ist heute Betriebsratsvorsitzende und Mitglied des Aufsichtsrats. Und damit ist die Hobby-Musikerin genau in der Position, in der sie sein möchte – oder wie sie in Anlehnung an Udo Lindenberg sagt: „Das ist mein Ding, egal was die anderen sagen.“

„Ich hatte das Gefühl, nichts mehr richtig zu machen.“

Neben Bertina Murkovic spricht auch Janine Steinmann aus dem Team „Agile Booster“, das für das Voranbringen des kulturellen Wandels im Unternehmen verantwortlich ist. Sie berichtet von einer visionären Präsentation, die sie vor dem Vorstand hielt – und das in einem völligen Fiasko endete. „Man wollte Zahlen, Daten, Fakten. Wir hatten keine Antworten“, erinnert sie sich und berichtet aus der Seele: „Ich hatte das Gefühl, nichts mehr richtig zu machen.“ Eine berufliche Auszeit in Schweden und viele Gespräche halfen ihr, wieder Fuß zu fassen: „Es gibt Momente, in denen gesagt werden muss, jetzt erst recht!“

Gescheitert und wieder aufgestanden: Janine Steinmann hatte nach einer gescheiterten Präsentation vor dem VW-Vorstand „das Gefühl, nichts mehr richtig zu machen“. Quelle: HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

Und auch Marcus Scheele, Gründer und Chef von „Event it“, darf als Externer seine Geschichte erzählen. Als 19-Jähriger verliert er seinen Bruder durch einen Autounfall und rutscht dadurch in seine Rolle. Er macht eine Dachdeckerlehre – obwohl er lieber Wirtschaftswissenschaften studieren wollte –, um eines Tages den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Doch erst Jahre später gestand er seinem Vater, dass er einen anderen Weg einschlagen möchte. „Ich habe gemerkt, dass ich für diese Aufgabe nicht jeden Morgen aufstehen möchte.“ Sein Vater konnte es verstehen, und Scheele machte Karriere. „Ich habe gelernt, dass man lieben sollte, was man tut.“

Berichten vom Scheitern: Bertina Murkovic (VWN-Betriebsratsvorsitzende), Markus Scheele (Agenturchef Event it) und Janine Steinmann (VWN-Team „Agile Booster“). Quelle: Henning Scheffen

Intime und ehrliche Gesprächsatmosphäre bei der „Fuckup-Night“

Orange-Rotes Licht, das indirekt an die Wände gestrahlt wird, sorgt für ein gemütliches Ambiente im hippen MOD. Viele tragen Turnschuhe, getrunken wird aus Flaschen, die Bühne verschmilzt mit dem Zuschauerbereich. Es wird auf Augenhöhe gesprochen und bringt damit eine familiäre, intime und ehrliche Gesprächsatmosphäre in den Raum. Bei manchem Zuschauer flossen bei den Geschichten sogar Tränen.

Die „Fuckup-Night“ zeigt, dass auch in einem Weltkonzern wie VW ganz offen und ehrlich über das Scheitern und Fehler gesprochen werden kann – ungeachtet der hierarchischen Position. Auch VWN-Vorstandschef Thomas Sedran stand schon bei einer Fuck-Up-Night auf der Bühne. Es bedarf nur Mut für neue kreative Wege. Denn es zeigt sich: Fehler können eine Chance sein – ebenso wie die neue Fehlerkultur bei VWN, womöglich auch für Wolfsburg.

Von Jens Strube