Steinhude

„Wir sitzen hier im alten Wohnzimmer meiner Oma“, sagt Johanna Schmid (28) und zeigt auf das große Schwarz-Weiß-Bild ihrer Großmutter Anni Schmid († 76) an der Wand. Auf dem Bild war sie ungefähr so alt wie heute ihre Enkelin. „Sie würde es bestimmt toll finden, dass jetzt ihre Enkelin hier Kaffee kocht.“ 2008 ist Schmids Oma gestorben, 2019 hat die 28-Jährige in ihrem einstigen Wohnhaus ein Café eröffnet: das Café Heimathafen in Steinhude. „Weil es mein Heimathafen ist“, sagt Schmid und lächelt. „Ich bin Ur-Steinhuderin.“

Bereits ihre Urgoßeltern Anna († 83) und Heinrich Lüerßen († 85) hatten hier, am Neuen Winkel, eine Pension, die später Großmutter Anni übernahm und mit ihrem Mann Josef Schmid († 75) weiterführte. Das Gebäude war Wohnhaus und Pension in einem. 1996 bauten Johannas Eltern Kirsten (57) und Hans-Heinrich (62) um: Oben errichteten sie Ferienwohnungen, den ehemaligen Wohnbereich unten verpachteten sie an Gastronomen. Bis Tochter Johanna ihr Studium (Recht, Finanzen und Steuern) beendet hatte und bereit war, dort ihr eigenes Café aufzumachen.

Anzeige

Maritime Einrichtung: Schmid setzt auf Holz, blaue Dekoelemente und Segel-Fotos. Quelle: Wilde

Weitere NP+ Artikel

Schmid wollte Steuerberaterin werden

„Ich arbeite seit 2011 in der Gastronomie, habe im Restaurant der Eltern meiner Freundin gejobbt und es geliebt“, berichtet Schmid. „Zwar habe ich mein Studium gemacht, weil ich Steuerberaterin werden wollte, aber als ich meinen Abschluss hatte, war mir klar, dass ich was anderes möchte.“ Nämlich mit Menschen, statt mit Zahlen zu arbeiten. Wobei das Zahlenjonglieren ihr heute als Inhaberin eines Cafés und als Chefin eines Teams – welches sie außerordentlich lobt – zugute kommt. „Das erleichtert die Buchhaltung“, sagt Schmid und lacht.

Woher kam der Sinneswandel? „Ich habe während des Studiums meine Leidenschaft fürs Backen entdeckt – und fürs Bewirten“, erzählt sie. „Als dann die Gastronomiefläche unter den Ferienwohnungen frei wurde, dachte ich, jetzt ist die Zeit, etwas zu wagen.“ Gute Entscheidung, denn ihr Café brummt. „An manchen Tagen wurde ich schon überrannt.“

Gastronomie in Steinhude

Viele Menschen, die in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht ans Mittelmeer reisen, fahren zum Steinhuder Meer. Leute aus der Region, Touristen von weiter weg. Die Nachfrage nach Gastronomie in Steinhude ist also gestiegen. Doch allzu viel Auswahl gibt es in dem Örtchen nicht, Fischbuden und Eisdielen dominieren, Cafés und Frühstückslokale sind rar.

Anker und Taue: Im Café Heimathafen sollen sich Gäste wie am Meer fühlen. Quelle: Frank Wilde

Schmid weiß, warum: „ Steinhude ist vor allem auf den Sommer-Tourismus ausgelegt. Die Menschen wollen auf die Badeinsel und aufs Wasser und kommen nicht zum Essengehen her. Ein schnelles Fischbrötchen oder Eis sind da gefragter“, so die Neu-Gastronomin. „Klar, in den kalten Monaten ist es hier verschlafener – aber dann leben in Steinhude immer noch paar tausend Menschen, die gerne mal einen Kaffee trinken oder frühstücken gehen wollen.“ Die Steinhuderin hat das Café auch für die Steinhuder eröffnet. „Es soll ein Ankerplatz sein, ein Heimathafen.“

Das heißt: Wenn Steinhude in den Winterschlaf fällt, brummt es in ihrem Café erst recht. Aber auch im Sommer läuft’s, schließlich hat Schmid eine große Außenterrasse mit Lounge, keine 50 Meter vom Wasser entfernt. Und eine „Eisbar by Heimathafen“ gleich nebenan, hier gibt Schmid Kugeln Eis raus. „Oder mein Bruder, der packt auch fleißig mit an.“

Große Außenterrasse: Hier sitzen Gäste nur einen Steinwurf vom Steinhuder Meer entfernt. Quelle: Frank Wilde

Eigentlich die ganze Familie: Bruder Eike (31), Schwester Julia (34), Schmids Verlobter Thorben (29), die Eltern. Und alle sind im Café verewigt: An der Decke hängen drei Segel, jedes steht für eins der Schmid-Kinder. Alle drei haben einen Segelschein. An einer Wand hängen Segelfotos, die Papa Hans-Heinrich aufgenommen hat – natürlich auf dem Steinhuder Meer. An der anderen Wand das besagte Schwarz-Weiß-Foto von Oma Anni, daneben ein Kinderfoto von Schmid und weitere Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Leben der Großmutter.

Segelfotos: Die Bilder an der Wand stammen von Schmids Vater. Quelle: Frank Wilde

Heimathafen , Lieblingscafé von René Oliver

Die restliche Einrichtung erinnert an Meer – „schließlich sind wir ja am Meer“, sagt die Café-Besitzerin. Die Oberfläche der Tische erinnert an Treibholz, die Glühbirnen über der Theke sind an Tauen befestigt, zwischendrin Deko-Elemente aus blauen Ankern. Zu essen gibt es üppige Frühstücks-Teller oder Müsli im Weck-Glas, warme Waffeln, herzhafte Snacks wie Focaccia – und für den Sommer erfrischende Eisbecher oder Frappés.

Ein Fan des Cafés ist TV-Bäcker René Oliver (26). Für Dreharbeiten eines RTL-Beitrags über ihn hatte er sich das Café Heimathafen als Interview-Location ausgesucht. „Mein Stamm-Café, ich gehe regelmäßig mit meinen Freunden dorthin“, sagt er. Dort, wo sich nun Touristen und Steinhuder zum Frühstück und Café treffen. Im einstigen Wohnzimmer von Anni Lüerßen – und dem Heimathafen von Johanna Schmid.

Von Josina Kelz