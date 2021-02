Frühlingswetter und Corona-Regeln: Polizei-Kontrollen am Wochenende an Maschsee und Steinhuder Meer

Hannover

Die Polizei in Hannover warnt Tagestouristen davor, sich an diesem Wochenende auf den Weg zum Steinhuder Meer und zu anderen beliebten Ausflugszielen in der Region zu machen. Um eine Überlastung der lokalen Parkflächen in Steinhude zu vermeiden und die Einhaltung der Corona-Regeln zu gewährleisten, wird es Kontrollen geben.

Konkret sollten Besuche in Steinhude und weiterer beliebter Ausflugsziele wie den Maschsee vermieden werden. Insbesondere auf Uferpromenaden an den Gewässern der Region Hannover könne es bei frühlingshaftem Wetter und hohem Besucher-Aufkommen eng werden.

Polizei kontrolliert Hotspots

Die Polizei werde an den Hotspots der Region Hannover präsent sein und die Einhaltung der Abstandsregeln überwachen. Und: Die Beamten weisen darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zwingend notwendig sei.

Von Britta Mahrholz