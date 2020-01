Frühling mitten im Winter: So warm war der Januar in Hannover seit 2007 nicht mehr

Hannover

Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen statt Schneelandschaften und Minusgrade: Der Januar hat einen viel zu milden Start hingelegt und liegt deutschlandweit jetzt schon 4,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Und ausgerechnet zur Halbzeit beim meteorologischen Winter gehen die Temperaturen am Mittwoch sogar noch weiter nach oben. So wird’s in Hannover jedenfalls nichts mehr mit dem Winter.

Das neue Jahr beginnt so, wie 2019 endete – viel zu warm. Schon der Dezember landete unter den Top Ten der wärmsten Dezember seit 1881 und auch der Januar schickt sich an, einen Spitzenplatz einzunehmen. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes liegt die Durchschnittstemperatur in Hannover seit Jahresbeginn bei 5,1 Grad. Einen wärmeren Januar gab es zuletzt 2007 mit 5,9 Grad – und was immerhin der höchste Wert der vergangenen 30 Jahre.

Winterjacke bleibt im Schrank

Die dicke Winterjacke kann man in dieser Woche jedenfalls getrost im Schrank lassen, ein Kälteeinbruch ist nicht in Sicht, wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net ankündigt. „Der Polarwirbel ist intakt und er hält die eisige Kälte schön weit oben im Norden. Wir bekommen stattdessen wieder eine extrem milde Woche mit frühlingshaften Temperaturen“, so die schlechten Nachrichten an alle Winter-Fans. Sie müssen sich weiter gedulden – mindestens bis Februar. Nächste Woche soll es laut Jung zwar kälter werden, „aber so richtiges Winterwetter ist auch dann nicht in Sicht. Es bleibt zu mild, so wird das nichts mit dem Winter.“

Schneefallgrenze könnte unter 500 Meter sinken

Etwas mehr Hoffnung auf Schnee verbreitet Paul Heger, Meteorologe bei wetter.com. Wenn zum Wochenende die Strömung von Südwest auf Nordwest dreht und damit kühlere Luft nach Deutschland gelangt, könnte die Schneefallgrenze auf unter 500 Meter sinken. „Selbst im Tiefland ist Schnee bei Schauern denkbar“, sagt er. Aber: „Ob sich diese Wetterlage tatsächlich durchsetzt, wie lange sie bleiben könnte und wie viel Schnee dann wirklich kommt, bleibt noch abzuwarten“, so der Experte.

Dauerhafter Winter nicht in Sicht

Dabei ist der Winter laut Dominik Jung nicht weg – er ist nur woanders. Auf Grönland wurden Anfang des Jahres minus 66 Grad gemessen. Mittlerweile hat die Kälte auch Alaska und Kanada erfasst und arbeitet sich nun mit minus 50 Grad in Teile der USA vor. „Nur in Europa hat der Winter scheinbar keine Lust sich vom hohen Norden Richtung Süden vorzuarbeiten“, sagt der Meteorologe. „Bei uns herrscht geradezu das krasse Gegenteil. Eine dauerhafte Einwinterung ist für Deutschland im Januar einfach nicht in Sicht.“

