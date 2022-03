Hannover

Es ist Frühling – das steht seit gestern unzweifelhaft auch im Kalender. Die Hannoveraner wissen das schon seit Tagen, denn unter der wärmenden Sonne spielt sich das Leben in der Stadt zunehmend draußen ab. Gute Laune in Hannover also: Dass davon vor allem die Eisverkäufer profitieren, ist keine Überraschung. „Sobald die Sonne rauskommt, drehen alle durch und wollen Eis essen“, sagt Marco Dall‘Asta von Massimos Eiscafé bei der Musikhochschule.

Am Wochenende hätten die Eisliebhaber von dem kleinen Eis-Pavillon bis zur 20 Meter entfernten Litfaßsäule Schlange gestanden. „Wir haben die Schlange bis zum Abend nicht wegarbeiten können“, erzählt Dall’Asta.

Die Nachfrage steigt: Marco Dall'Asta und Toni Lopes kommen kaum hinterher beim Eisverkaufen. Quelle: Samantha Franson

Frühling in Hannover: Spaghettieis steht hoch im Kurs

Sitzen können die Besucher nur draußen, doch das ist bei dem Wetter für viele eine Freude. Am meisten nachgefragt werden laut Dall’Asta Spaghettieis und die Sorten dunkle Schokolade und Pistazie. Nike Lachmann entscheidet sich für ein Erdbeereis. Sie sitzt mit Niki Lachmann an einem Tisch vor dem Eiscafé. „An diesem Platz scheint immer die Sonne“, sagt diese. Ein Eis möchte sie aber nicht essen – dafür ist es ihr noch zu kalt. Kälteempfindlich ist sie nicht, denn am Wochenende war sie bei Hamburg in der Schlei Winterbaden.

Ein Platz in der Sonne – hier scheint sie immer: Nike Lachmann spendiert sich ein Erdbeereis. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Im Berggarten kehrt Leben ein

Auch die Spaziergänger kommen im jetzt beginnenden Frühling langsam auf Touren. „Seit die Sonne aus allen Knopflöchern scheint“ kämen die Blumenfreunde wieder in Scharen in den Berggarten der Herrenhäuser Gärten, erzählt die Verkäuferin am Kartenhäuschen der Parkanlage.

„Draußen lernen ist besser als drinnen sitzen“: Munia Gölner lernt in der Sonne für die Uni. Quelle: Samantha Franson

Tiermedizin-Studentin Munia Gölner hat es nicht in der Wohnung gehalten – sie ist zum Lernen in den Park gegangen. Sie sitzt auf einer Bank mit ausgedruckten Lernblättern im Blumengang. Hier strecken gelbe, violette und rote Krokusse ihre Blüten zur Sonne. Am nächsten Tag hat Gölner eine Klausur, „aber draußen lernen ist besser als drinnen zu sitzen“.

Hannover: Spaziergänger tanken Vitamin D

Gölner ist das erste Mal in diesem Jahr im Berggarten. Dr. Wolfgang Campehl und Hildegart Aderhold dagegen gehen auch im Winter im Berggarten spazieren, aber so zufrieden auf einer Bank können sie erst jetzt wieder Vitamin D tanken.

Kommen auch im Winter in den Berggarten: Hildegart Aderhold und Dr. Wolfgang Campehl. Quelle: Samantha Franson

Aderhold kommt schon seit 60 Jahren in den Berggarten. Besonders freut sie sich, dass im Frühjahr wieder die Vögel zurückkommen. „Die sind hier so zahm, dass sie mir sogar auf die Hand kommen“, erzählt sie. Beide blicken auf die Wiesen, in denen schon viele Blumen aus dem Boden sprießen. „Früher waren die Beete gepflegter“, sagt Campehl.

Gärtner Lukas Wagner arbeitet mit einer Grabegabel im T-Shirt. „Das ist fast ein bisschen zu warm, wenn man am Schaffen ist“, sagt er. Was gepflegt sei und was nicht, das sei Geschmackssache, sagt Wagner.

Kommt schon ins Schwitzen: Gärtner Lukas Wagner im Berggarten. Quelle: Samantha Franson

Guten Laune in der Sonne: Der Fiedelerplatz in Döhren

Am Fiedelerplatz in Döhren will ein Mann bei der Eisdiele La Gelateria ein Eis kaufen, doch er muss enttäuscht kehrtmachen. „Seit eineinhalb Wochen haben die eigentlich auf, aber heute ist die Eisdiele geschlossen“, sagt die Döhrenerin Irmgard Henschel.

Umran Karawini spielt auf dem sandigen Spielplatz in der Mitte des Platzes mit seinem Sohn Rayan Fußball. Immer wieder tritt Rayan den kleinen Ball nach vorne und sein Vater, der ihn an der Hand hält, kommt kaum hinterher. „Wenn das Wetter es zulässt, dann sind wir draußen“, sagt Karawini.

Fußball mit dem Sohn in der Sonne: Umran Karawini mit Sohn Rayan. Quelle: Samantha Franson

Auch Natalie Pareshishvili und Teo Goginashvili hätten gern ein Eis gegessen. So sitzen sie am Rand des Platzes auf einer Steinmauer und unterhalten sich. „Jetzt ist es hier genauso schön wie in Georgien“, sagt Goginashvili.

Sonnenanbeter am Fiedelerplatz: Natalie Pareshishvili und Teo Goginishvili. Quelle: Samantha Franson

Normalerweise vermissen sie die Sonne in Deutschland sehr, wie sie sagen. In den nächsten Tagen dürften die beiden aber auch in Hannover zufrieden sein – es soll frühlingshaft und sonnig bleiben. Die Temperaturen steigen sogar noch ein wenig auf 18 Grad Celsius in der Spitze, und bis zum Freitag stört keine Wolke den Sonnenschein.

Von Jonathan Josten