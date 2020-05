Friseure öffnen wieder: So lief der erste Besuch zum Haare schneiden

Hannover

Montagfrüh durften die rund 80.000 Friseurbetriebe in Deutschland nach sechswöchiger Pause wieder öffnen. Die NP hatte gleich morgens einen Termin.

"Dein graues Haar kommt jetzt so richtig schön raus“, sagte meine Mutter vor ein paar Tagen und grinste dabei. Ich grinste nicht, mich nervte der längst unbezähmbare Haarwust. Normalerweise gehe ich alle drei bis vier Wochen zum Friseur, nun war der letzte Termin zehn Wochen her: am 20. Februar bekam ich eine Gala-Frisur für die Nacht der Gastronomie.

Also stehe ich an diesem fürs Friseurhandwerk so bedeutenden Montag in der Maschstraße 5 vor "La Bella Passione" und drücke um 8.14 Uhr die Ladentür auf. Chefin Susanne Dittrich begrüßt mich freundlich, ob sie dabei lächelt, weiß ich nicht. Die 47-Jährige trägt eine Maske. Wie ich. Die ist ab sofort beim Friseurbesuch Pflicht.

Waschen Pflicht, keine Zeitschriften

Für einen Vorher-Nachher-Bericht darf ich 45 Minuten vor der eigentlichen Öffnung rein, wahrscheinlich bekomme ich Hannovers allerersten Schnitt nach der Schließung vor sechs Wochen. Gleich am Eingang muss ich stehen bleiben und die Hände gründlich desinfizieren. „Mindestens 20 Sekunden lang“, sagt Dittrich und kontrolliert. Anschließend fülle ich einen Zettel aus. Name, Adresse, Telefonnummer, nach der Frisur wird Dittrich ergänzen, von wann bis wann ich im Laden war. Falls ein Infizierter unter den Kunden ist, weiß sie genau, wer zeitgleich in ihrem 100 Quadratmeter großem Geschäft war. „Sie haben eine echte Corona-Frisur“, sagt die Friseurmeisterin, „viel zu lang und völlig ohne Fassung.“ Zuerst zum Haarewaschen, ans Becken muss jetzt jeder. Kleine Schwierigkeit: ich muss das Gummiband von den Ohren lösen und die Maske mit beiden Händen ins Gesicht drücken. Das Band würde bei der Haarwäsche stören.

Ich hätte gerne ein Wasser, Getränkeservice ist aber gerade genauso verboten wie das Bereitlegen von Zeitschriften. „‚Der Ständer ist leer“, erklärt Dittrich, „ich habe auch den Wartebereich geschlossen und die Sessel in den Keller getragen.“ Ihre Einmal-Handschuhe kommen nach dem Waschen in den Müll, die Maske wird nach mir gewechselt, der Friseurstuhl abgewaschen, auch mein Umhang muss in die Tonne. „Ich habe 500 davon bestellt“, erklärt Dittrich, „die sind noch nicht eingetroffen. Es gibt Lieferengpässe.“ Nun widmet sich die Chefin von drei Friseurinnen meinen Wirbeln, dem Pony, den Seiten und lichten Stellen auf der Stirn. „Seien Sie froh, dass Sie noch so viele Haare haben“, sagt sie, „andere gäben sonstwas dafür.“

Alles wieder ordentlich. Quelle: Dröse

Immer wieder klingelt das Telefon, Dittrich muss erklären, vertrösten. Der Mai ist fast voll, für einen Anrufer findet sie einen Termin am 28. Mai bei der Kollegin. „Der hat gejubelt. Wir erfahren durch die Krise enorme Wertschätzung“, sagt Susanne Dittrich, die für die vielen notwendigen Hygienemaßnahmen zwei Euro Aufpreis nimmt: „Das Verständnis dafür ist groß.“

60 bis 70 Stunden arbeiten

Um 8.50 Uhr betritt der erste reguläre Kunde den Salon. Lars Neumann ist Vertriebsleiter und seit 17 Jahren Stammkunde in der Maschstraße, „ich freue mich für alle Friseure, dass sie wieder loslegen dürfen und ich freue mich für mich, dass ich gleich wieder Ordnung auf meinem Kopf herrscht“, sagt der 48-Jährige.

Die neuen Regeln bei Friseuren Termin telefonisch oder online vereinbaren Alleine zum Termin kommen Kontaktdaten werden dokumentiert Kein Warten im Salon Im Salon zuerst Hände waschen Gesichtsnahe Dienstleistung wie Rasur, Bartpflege, Färben und Zupfen von Wimpern und Augenbrauen sind verboten Mundschutzpflicht für Kunde und Friseur Umhang-Pflicht für Kunden Haarewaschen im Salon Pflicht Keine Bewirtung mit Kaffee, Wasser etc. Kein Bereitlegen von Zeitschriften Zwischen den Kundenplätzen muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden Kunden dürfen Haare nicht selbst föhnen Bezahlung möglichst kontaktlos

Es ist exakt neun Uhr, als Dittrich bei mir die Schere senkt, neun Kunden werden bis 20 Uhr folgen, Dittrich wird bis Ende der Woche 60 bis 70 Stunden arbeiten. „Ich würde Ihnen gerne noch die Augenbrauen schneiden, aber das darf ich nicht“, sagt sie bedauernd. Dienstleistungen am Gesicht sind verboten. Der Blick in den Spiegel macht mich glücklich, am Boden liegt bestimmt ein halbes Kilo grauer Haare. Das hat sich mal gelohnt. Zur Zahlung von 27 Euro mit EC-Karte trete ich hinter eine hohe Plexiglasscheibe, statt Händedruck wird zum Abschied gewunken.

Bei der Fahrt zum nächsten Pressetermin fahre ich die Hildesheimer Straße runter und passiere drei türkische Barbiere, die offensichtlich überrannt werden. Ich zähle vor den Geschäften bis zu 14 Kunden. Automatisch fährt meine rechte Hand durch den kurzen Putz. Dabei strahle ich Masken-los. Mein Frisurproblem ist endlich gelöst.

Von Christoph Dannowski