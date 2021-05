Friseur, Zoo, Shooping: Wo sind sie Schnelltest Pflicht, wann sind sie kostenlos?

Hannover

Heute zum Friseur, morgen zum Terminshopping, übermorgen in den Zoo – und jedes Mal ist ein neuer, tagesaktueller Schnelltest nötig. Wer viele Angebote nutzen möchte, muss viele Abstriche machen. Wann sind sie kostenlos, und was muss beachtet werden? Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Nur ein kostenloser Schnelltest pro Woche – ist das wirklich so?

Nein. In der Testverordnung des Bundes heißt es, „Testungen können im Rahmen der Verfügbarkeit von Testkapazitäten mindestens einmal pro Woche in Anspruch genommen werden.“ Heißt: Sofern es bei den Testkits nicht zu Versorgungsengpässen kommt, können sich Menschen auch mehrmals pro Woche kostenlos testen lassen. Das gilt auch für den Urlaub, wenn (laut Entwurf der neuen Verordnung) im Hotel täglich beziehungsweise in der Ferienwohnung mindestens zweimal pro Woche ein Test vorgelegt werden muss.

Gibt es auch Ausnahmen?

Wichtig ist die Bezeichnung „Bürgertest“, da nur dieser durch den Bund finanziert wird und somit kostenlos ist. In der Regel wird er in allen Testzentren und Apotheken angeboten. Es steht den privaten Betreibern jedoch frei, auch andere Varianten wie beispielsweise PCR-Tests anzubieten, die dann aus eigener Tasche bezahlt werden müssen.

Wie wird das Testergebnis dokumentiert?

Die getestete Person erhält eine Bescheinigung entweder in Papierform oder per E-Mail, die vor dem Betreten der Einrichtungen vorgelegt werden muss. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Kann ich alternativ auch einen Test zu Hause machen?

Nein. Wer den Test wann gemacht hat, wäre so nicht nachvollziehbar. Macht man den Selbsttest jedoch vor Betreten der Einrichtung unter Aufsicht einer dort beschäftigten Person, dann ist das nach der bestehenden Landesverordnung zulässig. Jede Einrichtung kann selbst entscheiden, ob sie diesen Mehraufwand leisten möchte. Deshalb sollte man sich dort bereits im Vorfeld informieren. Ob diese Regelung mit der neuen Verordnung auch noch in der kommenden Woche Bestand hat, ist noch unklar. Im Entwurf ist von einem „qualifizierten Schnelltest“ die Rede.

Benötigen auch Schulkinder für den Friseur einen Test, oder sind sie aufgrund der Testpflicht in den Schulen befreit?

Es gibt keine Ausnahmen für Schulkinder. Auch sie benötigen als Eintrittskarte einen tagesaktuellen Test.

Müssen sich geimpfte Menschen weiterhin testen lassen?

Für Menschen, bei den die vollständige Impfung gegen das Corona-Virus bereits mehr als 14 Tage zurückliegt, entfällt die Testpflicht. Gleiches gilt für Covid-Genesene.

Wie werden die kostenlosen Bürgertests abgerechnet?

Da es sich um ein Angebot des Bundes handelt, kommt dieser auch für Finanzierung auf. Als Kostenstelle für die Testzentren, Ärzte und Ärztinnen sowie für die Apotheken fungiert die Kassenärztliche Vereinigung.

Was passiert mit meinen Daten?

Zentren und Apotheken dokumentieren nicht, wer wie oft getestet wird. Bei negativen Testergebnissen werden personenbezogene Daten im Anschluss direkt wieder gelöscht. So sieht es die Datenschutzverordnung vor. Positive Testergebnisse werden hingegen an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Von André Pichiri