Friedhofsmord in Hannover: Pärchen schweigt weiter 

Mit Spannung war am Montag die Aussage von Tanja W. (25) und Emre A. (24) vor der Schwurgerichtskammer erwartet worden. Doch trotz angekündigter Erklärungen schwiegen die beiden. Sie sollen Anfang April 2020 einen 28-Jährigen aus Bielefeld heimtückisch und aus Rache ermordet haben.

„Das Schweigen ist ein Schlag ins Gesicht meiner Mandanten. Sie haben sich eine Erklärung für das Verbrechen erhofft“, sagt Rechtsanwalt Pascal Ackermann. Er vertritt den Vater und die Schwester des Opfers im Landgericht Hannover.

Verminderte Schuldfähigkeit?

Das Besondere an dem Fall ist, dass beide Angeklagten unter Autismus leiden. Sie lebten in einer Einrichtung des betreuten Wohnens in Kirchrode. Nach NP-Informationen kommt für beide eine verminderte Schuldfähigkeit in Betracht. Das bedeutet eine zeitlich befristete Freiheitsstrafe, die bei einem Geständnis niedriger ausfallen könnte. „Dieses Prozessverhalten ist nicht nachvollziehbar“, sagt Ackermann. Die beiden Anwälte der Angeklagten begründeten nicht, warum ihre Mandanten weiter schweigen.

Angeklagter spricht von Notwehr

Das Opfer war mit mehr als 100 Messerstichen getötet worden. Die Leiche wurde am 15. April auf einem frischen Grab auf dem Jakobi-Friedhof in Kirchrode gefunden worden – notdürftig mit Erde bedeckt. Bereits bei der Polizei hatte Emre A. ausgesagt, den Mann aus Bielefeld getötet zu haben. Allerdings sei das aus Notwehr beziehungsweise Nothilfe geschehen. Denn der 28-Jährige habe versucht, seine Freundin zu vergewaltigen. Die Begegnung sei zufällig gewesen.

Dem Verbrechen war eine Anzeige von Tanja W. gegen den jungen Mann aus Bielefeld vorangegangen. Der 28-Jährige habe sie vergewaltigt, behauptete sie. Doch die Staatsanwaltschaft Bielefeld konnte nicht mal einen Anfangsverdacht herstellen. Laut den Ermittlungen der Polizei lockte Tanja W. ihr Opfer unter einem Vorwand nach Hannover. Das war am 5. April. Zuvor hatten die Angeklagten im Internet ein japanisches Kurzschwert (Tanto) bestellt.

