Hannover

Im Friedhofsmord hat Tanja W. (26) ihre Beteiligung an der Tat am Montag abgestritten. Ihre Anwältin, Tanja Brettschneider, verlas eine Erklärung. Tanja W. und das spätere Opfer (28) hatten sich über das Portal „Knuddels“ kennengelernt. Bei einem Besuch in Bielefeld passierte es: „Er hatte, ohne mich zu fragen, ungeschützten Sex mit mir.“ W. habe Schmerzen und tagelange Blutungen gehabt.

Einen späteren Strafantrag der Angeklagten verfolgte die Staatsanwaltschaft Bielefeld mangels Tatverdacht nicht weiter. Laut Anklage habe Tanja W. dann mit ihrem Freund, Emre A. (24), beschlossen, den 28-Jährigen zu töten. Am 5. April 2020 haben sie dann ihren Racheplan in die Tat umgesetzt.

Anzeige

Angeklagte wollte Vergewaltigung vergessen

„Ich wollte alles vergessen“, verlas die Anwältin die Aussage ihrer Mandantin. Aber „Brian“ (so der Spitzname von Emre A.) habe immer wieder angefangen. Er habe sogar mit Selbstmord gedroht, falls es zu keiner Aussprache mit dem 28-Jährigen komme. Tanja W. habe ihren Freund immer beruhigt. In der Hoffnung, dass die Zeit die Wunden heile. „Ich wollte nur, dass Brian bei mir bleibt.“ Verlustangst, Rache: Das könnten allerdings auch die Motive für Tanja W. gewesen sein.

Tanja W. und Emre A. leben in einer betreuten Einrichtung. Beide leiden unter einer Form von Autismus. Am 5. April habe sie dann das spätere Opfer von der Straßenbahn abgeholt. Es sollte ein klärendes Gespräch geben. Von der Haltestelle „Großer Hillen“ in der Nähe des Henriettenstifts sei es dann in die Lange-Hop-Straße ( Kirchrode) gegangen. Emre A. habe die Beiden aus großer Distanz verfolgt.

Emre A. will in Notwehr gehandelt haben

„Sofort fingen beide an zu streiten“, beschreibt die Angeklagte die Situation in der Wohnung. Aus Angst habe sie sich im Badezimmer eingeschlossen. Sie sei beiden Männern körperlich unterlegen gewesen. Anschließend sah sie, dass Emre A. seinen Kontrahenten mit mehr als 100 Messerstichen getötet hatte. „Wir waren geschockt. Ich hätte nie gedacht, dass es so enden werde“, meint Tanja W. Sie habe ihren Freund zum Friedhof begleitet. Dort wurde die Leiche am 15. April in einem offenen Grab gefunden. „Ich habe aber nicht gegraben oder die Leiche angefasst“, so die Angeklagte.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Emre A. hatte die Tat bei der Polizei gestanden. Er will aber in Notwehr beziehungsweise Nothilfe gehandelt haben. Nach der Einlassung seiner Freundin dürfte zumindest Nothilfe ausscheiden. Da für Tanja W. keine unmittelbare Gefahr bestand. Vom Emre A. gibt es bislang noch keine Aussage vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hannover.

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel