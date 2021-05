Friedhofsgebühren: Sterben wird in Hannover teurer

Hannover

Das Sterben in Hannover wird teurer. Mit großer Mehrheit hat der Rat eine Änderung der Gebührensatzung beschlossen. Der Zuschussbedarf soll um eine halbe Million Euro sinken. Die Gebühren steigen um acht Prozent.

Die Verwaltung begründet die Preisanhebung damit, dass seit 2009 trotz gestiegener Kosten nicht an den Einnahmen gerüttelt wurde. Was an Gebühren eingeht, liegt relativ konstant bei 7,3 Millionen Euro. Der Zuschussbedarf hat sich dagegen von 2,64 Millionen Euro auf 5,175 Millionen im Jahr 2019 fast verdoppelt. Aktuell rechnet die Verwaltung sogar mit 6,245 Millionen Euro.

Bei Kindergräbern moderate Anpassung

In einem Punkt wird die Anhebung sozialverträglich umgesetzt. Weil sich die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft verändert haben, dürfen Kindergräber nicht mehr per Hand ausgehoben werden. Durch den Baggereinsatz fallen diese Gräber künftig größer aus, was den Flächenverbrauch erhöht. Um das auszugleichen, müssten die Gebühren eigentlich um 28 Prozent auf rund 1174 Euro pro Kindergrab steigen, was die Verwaltung aus sozialen Gründen ablehnt. Sie hat eine Anhebung um 7,5 Prozent vorgeschlagen.

Die Gebühren setzen sich zusammen aus mehreren Positionen. Zu den Nutzungsrechten kommen die Kosten für die Beisetzung, für die Kapelle und für Leichenhalle. Am preiswertesten ist die Beisetzung in einer anonymen Urnenreihengrabstätte. Hier erhöhen sich Gesamtkosten von 1221 auf 1311 Euro um 90 Euro. Wer die teuerste Variante einer Erdgrabstätte nach eigener Wahl wünscht, muss künftig mit 3165 Euro sogar 226 Euro mehr bezahlen als zuvor. Die Beisetzung in einer einfachen Erdreihengrabstätte erhöht sich von 1942 auf 2092 Euro.

CDU findet Anhebung „ungerechtfertigt“

Im Vergleich mit den Umlandkommunen liegt die Stadt bei den Gebühren für die Urnenwahlgräberkünftig auf Platz zwei, bei den anderen Grabarten belegen die städtischen Friedhöfe die Plätze drei, vier, fünf und acht. „Ungerechtfertigt“, nennt die CDU-Ratsfraktion die Anpassung. Für „notwendig und moderat“ halten sie die SPD und die Grünen. Die FDP hatte im Vorfeld vorgeschlagen, einen Teil der Aufgaben der Friedhofsverwaltung zu privatisieren. „Vielleicht können es andere günstiger.“

Von Vera König