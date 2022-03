Hannover

Die Überquerung des riesigen Friederikenplatzes ist für Radfahrer und Fußgänger oft eine Geduldsprobe. Sie müssen meist mehrere Ampelphasen beachten, um auf die andere Seite zu kommen. Zumindest an einer Stelle der komplizierten Kreuzung wollen Grüne und SPD im Bezirksrat nun für Beschleunigung sorgen. Per Beschluss in der jüngsten Sitzung haben sie die Stadt aufgefordert, den Rechtsabbieger vom Friederikenplatz in Richtung Leibnizufer umzubauen und Radfahrern und Fußgängern Vorfahrt einzuräumen.

Ein „sensibler Punkt“ sei diese Stelle. Es handele sich um „eine wichtige Verbindung zwischen Innenstadt und den Außenbezirken“, sagte Béla Mokrys von den Grünen. Die Ampelschaltung sei jedoch „eher für den Autoverkehr ausgelegt“.

Friederikenplatz: Radfahrer bald in einem Rutsch rüber?

Die Ampel wollen Grüne und SPD abbauen. Radfahrer und Fußgänger sollen Vorrang vor dem Autoverkehr haben. Damit das nicht zu gefährlichen Situationen führt und der Autoverkehr abgebremst wird, soll die Stadt den Bereich aufpflastern. In Bielefeld zum Beispiel sei ein solches Konzept bereits erfolgreich umgesetzt worden.

Die Neugestaltung des Abbiegers soll dafür sorgen, dass Radfahrer und Fußgänger den Friederikenplatz in einem Rutsch überqueren können. Durch den Wegfall der Ampel werde der Verkehr insgesamt flüssiger laufen, hoffen Grüne und SPD. Auch die FDP fand den Vorschlag gut und stimmte im Bezirksrat dafür.

Von Christian Bohnenkamp