Friedensglocke und Origami-Kraniche: Hannover gedenkt der Opfer von Hiroshima

Am 6. August 1945 werfen US-Streitkräfte eine Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima ab. Durch eine einzige Explosion sterben augenblicklich 100.000 Menschen, bis zu 50.000 weitere an den Spätfolgen. Die Stadt Hannover, Partnerstadt Hiroshimas, hat den Opfern am Freitag mit verschiedenen Zeremonien gedacht.

Exakt um 8.16 Uhr, zum Zeitpunkt der Detonation, schlug Bürgermeister Thomas Hermann zusammen mit Superintendent Rainer Müller-Brandes und Teemeisterin Hiroyo Nakamoto die Friedensglocke in der Aegidienkirche. Jugendliche des Vereins Junger Menschen Hannover (CVJM) legten 1000 gefaltete Origami-Kraniche auf dem Altar nieder. Jedes Jahr werden die bunten Papiervögel als Symbole des Friedens gebastelt.

Abschluss mit Papierlaternen auf dem Maschsee

Zum Programm gehörte auch die Teezeremonie, die Nakamoto nach japanischer Tradition zelebrierte. Die Teemeisterin und Kulturbotschafterin von Hiroshima wurde in der japanischen Stadt geboren, ihre Mutter ist eine der Überlebenden des nuklearen Angriffs. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln fand die Gedenkfeier in der Aegidienkriche ausschließlich mit geladenen Gästen statt.

Öffentlich sind hingegen am Nachmittag (16 bis 17.30 Uhr) Stille, Gebet und Meditation an der Basaltstele, die in der Aegidienkirche an den Atombombenabwurf erinnert. Um 17 Uhr findet vor Ort zudem eine multireligiöse Friedensandacht mit Vorträgen auf Deutsch und Japanisch statt.

Der feierliche Abschluss des Gedenktages wird am Maschteich hinter dem Rathaus begangen. Dort werden um 21.30 Uhr Papierlaternen auf dem Wasser ausgesetzt, musikalisch begleitet vom Kammerchor Hannover.

Von André Pichiri