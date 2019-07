Vor der Demo haben sich 120 Jugendliche aus vielen der rund 50 Fridays for Future-Ortsgruppen in Niedersachsen den Beginn ihrer Schulferien ums Ohr gehauen. Sie haben sich zu einer Konferenz im "Haus der Jugend" in der Nähe des Aegi versammelt. Die „Conference for Future“ dauerte drei Tage, die Teilnehmer übernachteten in einem kleinen Zeltlager. „Es ging darum, dass wir uns untereinander vernetzen“, sagt Vera Marks.