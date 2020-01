„Fridays gegen Altersarmut“: Gruppe will Mahnwache für Rentner halten

Hannover

Sie sind kaum sichtbar, doch es gibt sie: Ältere Frauen und Männer, die Pfandflaschen aus den Mülleimern sammeln oder zur kostenlose Essensausgabe gehen, um eine warme Mahlzeit erhalten. Eine Initiative möchte nun verstärkt auf dieses Problem aufmerksam machen. Die Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ lehnt sich dabei an die erfolgreiche Fridays-for-Future-Bewegung an, die mit ihren regelmäßigen Demonstrationen an den Freitagen große Bekanntheit erringen konnte.

Am Freitag von 17 Uhr bis 19 Uhr plant der hannoversche Ableger der Gruppe ihre zweite Mahnwache am Kröpcke. Im sozialen Netzwerk Facebook hätten bereits mehr als 80 Personen ihr Kommen angekündigt, sagt Clarissa Kriegereit (59). Sie ist eine der beiden Sprecherinnen der Initiative in Hannover. „Ich halte es für menschenunwürdig, dass Rentner, die teilweise ihr Leben lang gearbeitet haben, zur Tafel gehen müssen“, sagt Kriegereit.

Sorgen vor dem Ruhestand

Die soziale Not einiger Rentner motiviere sie für eine gerechtere Rentenpolitik auf die Straße zu gehen. Im Oktober habe sie sich der gerade erst gegründeten Initiative angeschlossen, deren Logo eine ältere Frau ziert, die im Mülleimer nach Flaschen und Essbaren sucht. „Arm trotz Rente“ steht auf ihrer Plastiktüte. „Auch Menschen mit mittleren Einkommen bekommen keine hohe Rente. Ich frage mich, warum dagegen so wenig getan wird“, sagt Kriegereit.

Clarissa Kriegereit (rechts) bei der ersten Mahnwache von „Fridays gegen Altersarmut“ im November. Quelle: privat

Auch die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung steht kurz vor dem Ruhestand. Sie hat selbst privat vorgesorgt. Trotzdem macht sie sich Sorgen – auch um die künftigen Generationen. „Für sie wird es womöglich noch schlimmer“, befürchtet Kriegereit.

Statistik: Jeder siebte Rentner betroffen

Die Gruppe „Fridays gegen Altersarmut“ ist derzeit vor allem auf Facebook stark. Dort hat sie mehr als 300.000 Mitglieder, nun soll sie auch auf der Straße sichtbar werden. Bei der ersten Mahnwache im November war Kriegereit nur mit einer weiteren Mitstreiterin beim stillen Protest dabei. Das soll am Freitag anders werden.

Laut dem aktuellen Rentenreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ist in Niedersachsen mehr als jeder siebte Rentner von Altersarmut betroffen. Vor allem Frauen gehören zu den Leidtragenden. Sie bezogen 2018 im Schnitt 646 Euro gesetzliche Rente und liegen damit deutlich unter der Armutsgrenze von 1035 Euro im Monat.

Kriegereit kritisiert auch den Umgang mit den Rentnern. Als Beispiel nennt sie das inzwischen berühmt gewordene „Umweltsau“-Lied, das ein Kinderchor im WDR gesungen hat. „Das ist respektlos. Das gehört sich einfach nicht. Das sind Kinder instrumentalisiert worden, die wahrscheinlich nicht erfasst haben, was sie da gesungen haben“, meint Kriegereit.

Rechtsextreme rufen zur Teilnahme auf

Es gibt auch Kritik an „Fridays gegen Altersarmut“. Linke Gruppen warnen vor der Initiative, sie sei teilweise von Rechtsextremen unterwandert. Die rechtsradikale Partei „Die Rechte“ ruft zur Teilnahme an den Mahnwachen auf. Auch der AfD-Chef Jörg Meuthen wirbt dafür.

Die rechtsradikale Partei "Die Rechte" ruft zur Teilnahme an den Mahnwachen von "Fridays gegen Altersarmut". Quelle: Screenshot

Kriegereit bereitet das Sorgen: „Wir wollen friedlich und gewaltfrei demonstrieren. Wir können nicht ausschließen, dass auch Krawallmacher vorbeikommen. Im Notfall müssen wir die Polizei hinzuziehen.“ Die Gruppe sei überparteilich, so Kriegereit. Sie betont, dass von Altersarmut ebenso auch Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind. Auch für diese gehe sie demonstrieren.

In der Facebook-Gruppe der Initiative wird zudem immer wieder gegen die Klima-Bewegung Fridays for Future gestichelt. Das hält Kriegereit ebenfalls für falsch. „Wir sind keine Gegenbewegung.“ Ihr gehe es um die Sache.

Im Februar ist bereits die nächste Mahnwache von „Fridays gegen Altersarmut“ geplant – an einem Sonnabend (15. Februar). „Damit es auch die Berufstätigen schaffen“, sagt Kriegereit.

