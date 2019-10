„Fridays for Future“ rufen zum Wählen auf

Hannover

„Geht am Sonntag wählen und denkt dabei an uns“, rief die 16-jährige Kaja Schwab von „ Fridays for Future“ auf dem Trammplatz. Um eine konsequente Klimapolitik einzufordern, zogen am Freitag wieder zahlreiche Menschen durch die Stadt. Laut Polizei versammelten sich etwa 950 Menschen – die Veranstalter gingen von mindestens 2000 Teilnehmern aus. Unter dem Motto „Zukunft wählen!“ machten die Aktivisten kurz vor dem Wahlsonntag deutlich, was sie vom neuen Stadtoberhaupt erwarten.

Das fordern die Aktivisten vom neuen OB

„In erster Linie fordern wir vom neuen Oberbürgermeister, dass dieser die Klimakrise ernst nimmt“, erklärt Fridays-Sprecherin Lou Töllner, „denn der Klimawandel ist die größte Bedrohung unserer Zeit. Wir müssen das 1,5-Grad-Ziel erreichen.“ Bereits im August hatte die Bewegung dafür konkrete Forderungen an die Stadt gestellt. Neben einem Verbot von privaten Autos im Innenstadtring bis 2022, verlangen die Aktivisten auch den Umbau der Energieversorgung.

Die Energiewende sei „total verschlafen worden“, sagt Frauke Stockhorst von den „Parents for Future“. Wenn sie einen Wunsch hätte, sollte der neue OB bei diesem Thema mit als erstes angreifen: „Das Kohlekraftwerk in Stöcken muss so schnell wie möglich abgeschaltet und dafür erneuerbare Energien, wie Solar deutlich gefördert werden.“ Auch wenn solche Maßnahmen zunächst Kosten verursachen, betont sie: „Klimaschutz ist langfristig günstiger, als nicht zu handeln.“

„Wir haben eindeutig zu viele Autos in der Stadt.“

Um darauf aufmerksam machen, ist auch der 16-jährige Schüler Florian Krimmer auf die Straße gegangen: „Der Bürgermeister muss notwendige Maßnahmen ergreifen. Denn eins ist klar: Mit der aktuellen Klimapolitik kann es nicht weitergehen.“ Das sieht auch die 14-jährige Edda so: „Wenn wir nicht hier wären, wird sich nie etwas ändern. Wir dürfen nicht aufgeben, wir müssen die Politik wachrütteln.“

Dazu gehöre auch eine Entwicklung zur Fahrradstadt nach Kopenhagener Vorbild sowie ein kostenloser ÖPNV, wie die Aktivisten in ihren Forderungen kommunizieren. Das unterstützt auch Studentin Nele Krückenberg (23): „Wir haben eindeutig zu viele Autos in der Stadt. Es muss nicht nur deutlich mehr in den ÖPNV investiert werden: Damit die Bürger das Angebot auch stärker nutzen, muss dieser nachhaltig umstrukturiert und ausgebaut werden.“

Nicht nur Schüler und Studenten auf der Straße

Mit einem Plakat „Für ein Hannover ohne Lärm, ohne Gestank und für mehr Platz für Menschen – Jetzt!“ zeigte Alexander Kietzke ganz offensichtlich, was er vom neuen OB erwartet. „Wir müssen für unsere Nachwelt umweltfreundlicher werden. Deshalb: Mehr Platz für Menschen, weniger für Autos.“ Denn: „Wenn wir jetzt nichts unternehmen, werden wir in Zukunft viel mehr zu tun haben.“ Eigentlich müsste der 48-jährige arbeiten, aber um teilzunehmen „bummel ich gerade Überstunden ab“.

Auch die 78-jährige Monika Ganseforth von den „Omas gegen Rechts“ hofft mit ihrem Erscheinen etwas zu bewirken: „Es wird Zeit, dass sich etwas grundsätzlich ändert. Es muss was passieren, keine leeren Versprechen mehr. Selbst in meinem Alter: Ich mache mir Sorgen um unsere Nachwelt.“

Start der Protestaktion war auf dem Opernplatz. Anschließend zogen die Teilnehmer über den Aegidientorplatz und Ernst-August-Platz bis zum Neuen Rathaus. Dort endete die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung auf dem Trammplatz.

Von Jens Strube