Hannover

In Niedersachsen und Bremen gibt es an diesem Tag in rund 45 Orten Streiks und Demonstrationen, wie die Kampagne „ Fridays for Future“ mitteilte. Die Liste der Städte, in denen Menschen auf die Straße gehen wollen, sei nur vorläufig. Täglich kämen weitere Orte dazu, hieß es.

Größter Klimastreik aller Zeiten

„Während in Berlin das Klimakabinett tagt und in New York einer der wichtigsten UN Gipfel des Jahres vorbereitet wird, wollen wir den 20. September zum größten globalen Klimastreik aller Zeiten machen“, erklärte „ Fridays for Future“. Auch mehr als 50 weitere Umweltgruppen und Verbände haben zur Beteiligung an den Aktionen aufgerufen.

Mit Camps, Workshops und Diskussionen

In Braunschweig, Göttingen, im Wendland und weiteren Orten wollen Schülerinnen und Schüler zudem vom 23. bis 27. September weiterstreiken. In dieser Woche sind Camps, Workshops, Podiumsdiskussionen und weitere Demonstrationen angekündigt.

Von epd