Die Fridays-for-Future-Bewegung ruft in Hannover zum Klimastreik auf. Die Aktivisten planen an acht Standorten auf dem Cityring Kundgebungen – Autofahrer müssen mit massiven Verkehrseinschränkungen rechnen.

Fridays for Future in Hannover: Klimastreik legt Cityring lahm

Hannover - Fridays for Future in Hannover: Klimastreik legt Cityring lahm

Hannover - Fridays for Future in Hannover: Klimastreik legt Cityring lahm